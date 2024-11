EGG A.D. GÜNZ. Die ersten Ermittlungen der Kriminalpolizei Memmingen haben ergeben, dass die Zahl der Verletzten beim Kellerbrand am 4. November 2024 niedriger ist als zunächst angenommen. Insgesamt wurden vier Personen leicht verletzt. Zwei Polizeibeamte und zwei Rettungskräfte erlitten leichte Rauchgasvergiftungen, nachdem sie im Freien Rauch eingeatmet hatten. Die betroffenen Personen wurden vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt und waren anschließend weiterhin einsatzbereit. Zudem wurden vorsorglich fünf Feuerwehrleute medizinisch untersucht, da auch sie dem Rauch ausgesetzt waren. Eine Rauchgasvergiftung konnte jedoch ausgeschlossen werden, alle Einsatzkräfte der Feuerwehr blieben unverletzt. Die weitergehenden Untersuchungen zur Brandursache führt das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen durch. (KPI Memmingen)

Kellerbrand eines Wohnhauses

EGG A.D.GÜNZ. Am Montag, den 04.11.2024, gegen 16:40 Uhr, geriet der Heizungskeller des Wohnhauses aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Aufgrund des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf das Wohnhaus verhindert werden. Durch den Brand wurde daher nur ein Teil des Kellers zerstört. Bei dem Brand wurden insgesamt 10 Personen, bestehend aus eigesetzten Feuerwehrleuten und Polizeibeamten, durch eine Rauchvergiftung leicht verletzt und wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in das Klinikum Memmingen verbracht. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Ortsübergreifend waren die Feuerwehren Babenhausen, Egg, Lauben und Oberschönegg, sowie der Rettungsdienst mit insgesamt 73 Einsatzkräften im Einsatz. Die ersten Ermittlungen vor Ort zur Brandursache wurden durch die Polizeiinspektion Memmingen und den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weitergehenden Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Memmingen übernommen. (KPI Memmingen – KDD)

