BAYREUTH. Unbekannte sprühten zu Halloween mehrere Hakenkreuze auf einen Bayreuther Radweg. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Eine unschöne Entdeckung machte am Mittag des 1. November ein Spaziergänger. Auf dem Radweg am Nordring, unterhalb der Brücke über den Main, hinterließen unbekannte Täter vier Hakenkreuze in der Größe von jeweils etwa einem halben Meter. Mit einer Spraydose brachten sie die verbotenen Zeichen auf den Asphalt auf. Der Zeitraum der Tat lässt sich von Halloween, 15 Uhr, bis Allerheiligen, 13.30 Uhr, eingrenzen.

Die Ermittler der Kripo Bayreuth bitten um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 0921/5060.