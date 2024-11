LANDSHUT, WALLERSDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Nach dem schadensträchtigen Einbruch in ein Wallersdorfer Logistikunternehmen Ende Juni 2024 ist es den Ermittlern der Kriminalpolizeiinspektion Landshut gelungen, die entwendeten Fahrzeugteile im Wert von mehreren Millionen Euro in einer Lagerhalle in der Nähe von Sofia/BG sicherzustellen. Ein weiterer Tatverdächtiger konnte heute festgenommen werden.

Aufgrund der weiteren Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen 26-Jährigen an dem Einbruch in die Lagerhalle beteiligt gewesen zu sein.

Haftbefehl erlassen

Nachdem der Aufenthalt des 26-Jährigen zunächst nicht bekannt war, konnten Ermittler der Kripo Landshut den Mann am Dienstag, 05.11.2024, schließlich an seiner Arbeitsstelle aufgrund eines zwischenzeitlich von der Staatsanwaltschaft Landshut beantragten Haftbefehls wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Bandendiebstahls widerstandslos festnehmen.

Er wurde heute nach Vorführung beim Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landshut in eine bayerische Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Veröffentlicht: 05.11.2024, 14.25 Uhr