LANDSHUT, WALLERSDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Nach umfangreichen Ermittlungen und einem internationalen Einsatz Mitte Oktober 2024 ist es der Kriminalpolizeiinspektion Landshut gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Landshut gelungen, einen schadensträchtigen Einbruchdiebstahl in eine Lagerhalle eines Logistikunternehmens, bei dem Fahrzeugteile im Wert von mehreren Millionen Euro entwendet wurden, zu klären.

Ende Juni 2024 kam es zu einem Einbruch in ein Wallersdorfer Logistikunternehmen, bei dem sich zunächst unbekannte Täter Zugang zu einer versperrten Lagerhalle verschafft und Fahrzeugteile im Millionenwert entwendet haben. Die Fahrzeugteile wurden dabei zum Abtransport mit einem Gabelstapler auf bereitstehende LKW verladen.

Einbruchserie in Bäckereifilialen in der Region bringt Ermittler auf die Spur der Täter

Anfang Juni 2024 kam es zu mehreren Einbrüchen in Bäckereifilialen in der Region sowie in der Oberpfalz. Nachdem Ende August 2024 erneut in eine Bäckereifiliale in Wallersdorf eingebrochen wurde, konnten Einsatzkräfte einen 39-Jährigen sowie einen 43-jährigen Mann in Tatortnähe festnehmen. Die beiden Rumänen befinden sich seither in Untersuchungshaft in bayerischen Justizvollzugsanstalten.

Im Zuge der weiteren intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Landshut ergaben sich konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der 43-Jährige sowie ein 26-jähriger Mittäter an dem Einbruch in das Wallersdorfer Logistikunternehmen beteiligt waren.

Ebenso ergaben sich im Zuge der Ermittlungen konkrete Erkenntnisse zum Verbleib der entwendeten Fahrzeugteile in Bulgarien, weshalb die Landshuter Ermittler frühzeitig mit EUROPOL in Kontakt getreten sind, um u. a. die weiteren Ermittlungen mit Bulgarien zu koordinieren.

Diebesgut in Bulgarien sichergestellt

Am 15.10.2024 haben Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, ein Vertreter der Staatsanwaltschaft Landshut und ein Vertreter von EUROPOL unter Beteiligung der bulgarischen Behörden einen vom Amtsgericht Landshut für eine Lagerhalle in der Nähe von Sofia erlassenen Durchsuchungsbeschluss vollzogen. Dabei konnte nahezu das gesamte Diebesgut sichergestellt werden.

Für diesen Ermittlungserfolg war die internationale Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung, wie der Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Leitender Kriminaldirektor Werner Mendler, betont.

Dank der zügigen Einholung des erforderlichen Durchsuchungsbeschlusses und der Schaffung der notwendigen Voraussetzungen für dessen Vollzug im Rechthilfeweg durch die Staatsanwaltschaft Landshut sowie der engen und reibungslosen Kooperation mit der europäischen Polizeibehörde EUROPOL, mit EUROJUST, der Agentur, die für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen innerhalb der Europäischen Union zuständig ist und den bulgarischen Behörden ist es den Ermittlern gelungen, nicht nur die Tatbeute sicherzustellen, sondern auch für die weiteren Ermittlungen notwendige Erkenntnisse zu möglichen Mittätern und Bandenstrukturen erlangen.

Veröffentlicht: 29.10.2024, 10.05 Uhr