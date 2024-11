MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Unbekannte haben am Sonntag versucht, gewaltsam in ein Einfamilienhaus einzusteigen. Die Kripo Würzburg ermittelt und hofft auf Zeugenhinweise.

Am Montagmorgen bemerkte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Rotkreuzstraße frische Schäden an einem seiner Fenster. Dem aktuellen Sachstand nach haben Unbekannte am Sonntag zwischen 10:45 Uhr und 18:45 Uhr versucht, sich gewaltsam Zutritt zu dem Wohnhaus zu verschaffen. Die Täter sind jedoch nicht in das Innere des Hauses gelangt. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Die Kriminalpolizei Würzburg hat inzwischen die Ermittlungen in dem Fall übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Anwohner oder Passanten im besagten Zeitraum auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel 0931/457-1732 bei der Kriminalpolizei Würzburg zu melden.