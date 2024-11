NÜRNBERG. (1138) Am frühen Dienstagmorgen (05.11.2024) versuchten zwei unbekannte Personen einen Geldautomaten an der Arena Nürnberger Versicherung aufzubrechen. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Als Angestellte gegen 04:30 Uhr ihre Arbeit in der Arena Nürnberger Versicherung aufnahmen, fielen ihnen laute Geräusche aus dem Bereich des Haupteingangs auf. Kurz darauf konnten sie dort zwei Personen erkennen, die sich augenscheinlich an einem Geldautomaten zu schaffen machten. Im weiteren Verlauf ließen sie die Polizei verständigen. Als alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd und -Ost im Kurt-Leucht-Weg ankamen, waren die beiden Täter bereits geflüchtet. Fahndungsmaßnahmen, in die neben Einsatzkräften weiterer Dienststellen auch eine Polizeidrohne und ein Diensthundeführer eingebunden waren, führten nicht zur Ergreifung der Flüchtigen.

Der Kriminaldauerdienst traf die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen am Tatort. Erste Ermittlungen zeigten, dass das Duo offenbar versucht hatte den Geldautomaten mit brachialer Gewalt zu öffnen. Zu einem Entwendungsschaden kam es nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro.

Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Beamten bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 zu melden.



