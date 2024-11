HÖSBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagvormittag hat ein mit einem Messer bewaffneter Täter eine Frau in ihrer Wohnung ausgeraubt. Die Aschaffenburger Polizei und benachbarte Dienststellen sind aktuell mit einem Großaufgebot im Einsatz und fahnden nach dem Unbekannten.

Dem Sachstand nach hat der Unbekannte die Wohnung in der Behringstraße gegen 10:00 Uhr betreten und die Bewohnerin unter Vorhalt eines Messers ausgeraubt. Dabei wurde die Frau auch an den Händen verletzt. Im Anschluss flüchtete der Täter mit Tatbeute in noch nicht bekannter Höhe.

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken begaben sich eine Vielzahl an Streifen der Aschaffenburger Polizei und weiterer Dienststellen vom Bayerischen Untermain in den Bereich des Tatorts und fahnden zur Stunde mit Hochdruck nach dem Unbekannten.

Dieser kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich

Etwa 160 cm groß

Kurze schwarze Haare

Trug blaue Arbeitskleidung mit Aufschriften auf Brust und Ärmel

Hatte eine "Joker-Maske" über das Gesicht gezogen

Sprach gebrochen Deutsch

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat bereits vor Ort die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder den Mann gesehen haben, werden gebeten sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg oder dem Polizeinotruf 110 zu melden. Autofahrer werden gebeten keine Anhalter mitzunehmen.