ZELL AM MAIN, LKR. WÜRZBURG. Seit Samstagnachmittag wird eine 86 Jahre alte demenzkranke Frau vermisst. Es muss davon ausgegangen werden, dass sie orientierungslos ist und dringend Hilfe benötigt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 86-jährige Gertrud Schneider-Klippstein-Macht verließ gegen 15:15 Uhr in einem unbeobachteten Moment ihr Wohnhaus in der Bergstraße. Ihr Ehemann bemerkte sehr schnell, dass sie nicht mehr im Haus war und suchte sofort die nähere Umgebung ab. Nachdem er sie nicht finden konnte, informierte er über den Notruf die Polizei. Aufgrund des Gesundheitszustandes der Seniorin leitete die Polizeiinspektion Würzburg-Land unverzüglich umfangreiche Suchmaßnahmen nach der Frau ein. Dabei erhielt sie Unterstützung von einer Rettungshundestaffel und Drohnenpiloten des Rettungsdienstes sowie der freiwilligen Feuerwehr. Da sie bislang nicht gefunden werden konnte, bitte die Polizei auch die Bevölkerung um Mithilfe. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie sich zu Fuß auf den Weg in Richtung Würzburg gemacht hat. Auffällig dürfte dabei sein, dass die Seniorin sehr kleine Schritte macht.

Die Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

Ca. 158 cm groß

Blonde Haare mit weißem Haaransatz

Bekleidet mit einer schwarzen Hose, einem rosa Pullover und schwarzen Wanderschuhen

Trägt am Handgelenk ein Metallband mit ihrem Namen

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Würzburg-Land unter Tel. 0931/457-1630 entgegen.