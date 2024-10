GÜNZACH. Am Donnerstagmittag ereignete sich in der Aitranger Straße der Brand einer Lagerhalle. Aufgrund einer aufsteigenden Rauchwolke wurden Anwohnende gewarnt, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es gab keine Verletzten. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 550.000 Euro.

Heute, am 31.10.2024, kam es gegen 12:00 Uhr in der Aitranger Straße zu einem Brand einer Lagerhalle. Der Brand entstand nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen im Zuge von durchgeführten Schweißarbeiten in der Halle. Das Feuer wurde durch einen Arbeiter entdeckt, wobei Löschversuche nicht mehr möglich waren. Durch den Brand wurden keine Personen verletzt. Bei Eintreffen der umliegenden Feuerwehren stand die Lagerhalle bereits in Vollbrand. Ein Übergreifen auf umliegende Gebäude konnte durch die Einsatzkräfte der Feuerwehren verhindert werden. Insgesamt waren rund 180 Feuerwehr- und Rettungskräfte im Einsatz. In der Lagerhalle waren unter anderem auch Kunststoffe gelagert, weshalb Anwohnende vorsorglich vor der Rauchwolke gewarnt wurden, indem sie Fenster und Türen schließen sollten. Durch das gezielte Eingreifen der Feuerwehren löste sich die Rauchwolke dann zügig auf. Das Gebäude samt Inhalt wurde letztlich vollständig zerstört, der Sachschaden beträgt circa 550.000 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Kaufbeuren und den Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Der weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizeistation Kaufbeuren. (KPI Memmingen)

