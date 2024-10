VOHENSTRAUß. Am Dienstag, 29. Oktober 2024, wurde der langjährige Leiter der Polizeiinspektion Vohenstrauß, Erster Polizeihauptkommissar Martin Zehent, durch Herrn Polizeipräsidenten Thomas Schöniger in den Ruhestand verabschiedet. Gleichzeitig wurde der Interimsleiter, Herr Polizeioberkommissar Dominik Plank, in sein neues Amt eingeführt.

Das Polizeipräsidium Oberpfalz hatte am 29. Oktober 2024 zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion Vohenstrauß in das Rathaus Vohenstrauß geladen. Vor rund 100 Gästen aus Politik, Justiz, Geistlichkeit und verschiedenen Behörden sowie den Leitern der angrenzenden Polizeiinspektionen verabschiedete der Oberpfälzer Polizeipräsident Thomas Schöniger im Rahmen der Feierstunde Herrn Ersten Polizeihauptkommissar Martin Zehent in seinen verdienten Ruhestand.

In seiner Festrede skizzierte Schöniger die wichtigsten Eckpunkte der Polizeiinspektion Vohenstrauß, deren Zuständigkeitsbereich neben den Stadtgebieten Vohenstrauß und Pleystein auch weitere 11 Märkte und Gemeinden umfasst. Die Polizei in Vohenstrauß ist damit für die Sicherheit von rund 29.000 Einwohnern im Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab verantwortlich. In diesem Zusammenhang bedankte sich Schöniger bei allen Beschäftigten der Dienststelle für ihre engagierte und professionelle Arbeit.

Schöniger dankte Zehent für über 44 Jahre im Dienst der Bayerischen Polizei, davon über 11 Jahre bei der Polizeiinspektion Vohenstrauß und wünschte ihm für seine Pension vor allem Gesundheit und Zufriedenheit. Martin Zehent wurde im Rathaussaal von den anwesenden Gästen mit anhaltendem Beifall und stehenden Ovationen verabschiedet. Ab November tritt der 62-jährige in den Ruhestand ein.

Im Rahmen des polizeiinternen Personalauswahl- und -entwicklungsverfahrens für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene übernimmt die Leitung der Polizeiinspektion Vohenstrauß Polizeioberkommissar Dominik Plank voraussichtlich für ein halbes Jahr. Der 34-jährige aus dem Landkreis Tirschenreuth war zuvor beim Sachgebiet E3 – Kriminalitätsbekämpfung - des Polizeipräsidiums Oberpfalz tätig.

Vita EPHK Martin Zehent

Die polizeiliche Karriere von Martin Zehent begann 1980 mit der Einstellung im mittleren Polizeivollzugsdienst. Danach war er Angehöriger des Unterstützungskommandos in Nürnberg, bevor er in sein Heimatpräsidium, das damalige Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz wechseln konnte. Dort leistete er zunächst beim Einsatzzug Regensburg und anschließend bei der Polizeiinspektion Neustadt a.d. Waldnaab seinen Dienst.

Aufgrund seiner guten Leistungen wurde Zehent zum Aufstieg in den gehobenen Dienst zugelassen und studierte von 1996 bis 1998 an der Bayerischen Beamtenfachhochschule in Sulzbach-Rosenberg. Bei der Kriminalpolizei in Weiden war er anschließend in verschiedenen Kommissariaten mit Rauschgift- und Eigentumskriminalität sowie mit Tötungsdelikten befasst.

2008 wurde Zehent stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Fahndung Waidhaus, wo er wertvolle Aufbauarbeit leistete. Seit dem Jahr 2013 übernahm er die Leitung der Polizeiinspektion Vohenstrauß, die er nun Ende Oktober 2024 abgibt.

Der gebürtige Pleysteiner ist Vater von drei erwachsenen Söhnen und in seiner Freizeit gerne sportlich aktiv. Nebenamtlich ist er Mitglied des Polizeichors Weiden, wo er seine Musikalität unter Beweis stellt.

Vita POK Dominik Plank

Dominik Plank startete 2008 seine Ausbildung in der 2. Qualifikationsebene bei der Bereitschaftspolizei in Nabburg. Nachdem er in München bei der Bereitschaftspolizei seinen Dienst verrichtete, war er für knapp sechs Jahre als Wach- und Streifenbeamter bei der Polizeiinspektion Nürnberg Ost eingesetzt. Dort legte er den Grundstein für den Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene, wobei er das Studium mit einem hervorragenden Ergebnis abschließen konnte.

Als Polizeikommissar wurde Plank stellvertretender Dienstgruppenleiter bei der Polizeiinspektion Schwandorf und wurde nach kontinuierlich guten Leistungen in das Personalauswahl- und -entwicklungsverfahren des Polizeipräsidiums Oberpfalz für den Aufstieg in die 4. Qualifikationsebene aufgenommen. In diesem Zusammenhang leistete Plank im Präsidialbüro des Polizeipräsidiums, der Kriminalpolizeiinspektion Weiden, der Polizeiinspektion Weiden sowie dem Sachgebiet E3 des Polizeipräsidiums Oberpfalz seinen Dienst.

Der 34-jährige ist verheiratet und Vater einer Tochter, zusammen mit seiner Familie ist er im Landkreis Tirschenreuth zuhause. In seiner Freizeit geht er gerne Wandern und fährt Rennrad und Mountainbike.