IMMENSTADT. In den vergangenen Wochen wurden an mehreren Objekten in Immenstadt Graffiti festgestellt. Die Stadt setzt eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise zur Identifizierung der Täter aus. Zeugen sind aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

Im Stadtgebiet Immenstadt wurden im Zeitraum vom 15. bis 19. Oktober 2024 zahlreiche Schmierereien festgestellt. Insgesamt sind bisher 26 Gebäude, mehrere Verteilerkästen und Schaufenster von den Schmierereien betroffen. Die Täter verwendeten rote und lilafarbene Spraydosen sowie verschiedene Farbstifte. Bereits im August dieses Jahres hatten Bürger ähnliche Schmierereien gemeldet. Die Ermittler der Polizei Immenstadt verfolgen derzeit verschiedene Spuren und Hinweise, konnten jedoch bislang keine Täter identifizieren.

Die Stadt Immenstadt hat eine Belohnung von 1.000 Euro für Hinweise ausgesetzt, die zur Ergreifung der Täterschaft führen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.stadt-immenstadt.de

Zeugen, die Hinweise zu den Schmierereien geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Immenstadt unter der Telefonnummer 08323 96100 zu melden. (PI Immenstadt)

