2405 - Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Lechhausen - In der Zeit zwischen Samstag (26.10.2024), 17.40 Uhr bis Sonntag (27.10.2024), 07.00 Uhr schlug ein bislang unbekannter Täter die Heckscheibe eines geparkten Mercedes in einer Tiefgarage in der Seidererstraße ein.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323 - 2310 entgegen.

2406 - Mehrere Pakete sichergestellt

Lechhausen – Am Sonntag (27.10.2024) fand ein Passant mehrere Pakete in der Von-Ysenburg-Straße und verständigte die Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein bislang unbekannter Täter die Pakete nach derzeitigen Erkenntnissen geöffnet und den Inhalt entwendet. Anschließend legte er die Pakete offenbar am Straßenrand ab.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Personen, die Hinweise geben können oder denen selbst ein Paket fehlt, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der 0821/323 - 2310 zu melden.

2407 - Unbekannter entfernt sich nach Unfall

Hochzoll - Im Zeitraum von Samstag (26.10.2024), 16.30 Uhr bis Sonntag (27.10.2024), 07.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten Mazda in der Zugspitzstraße. Der Unbekannte entfernte sich im Anschluss offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323 - 2310 entgegen.

2408 – Polizei ermittelt nach Wohnungseinbruch

Lechhausen – Am gestrigen Sonntag (27.10.2024) verschafften sich im Zeitraum von 16.15 Uhr bis 19.00 Uhr ein oder mehrere bislang unbekannte Täter Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße.

Der oder die Täter entwendeten mehrere Gegenstände. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahls. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

Die Polizei hat folgende Tipps, um sich vor Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie immer Fenster, Balkon- und Terrassentüren. Denken Sie daran: Gekippte Fenster sind offene Fenster.

Notieren Sie sich Kennzeichen von fremden oder nicht bekannten Personen bzw. Fahrzeugen. Sprechen Sie unbekannte Personen gezielt an, wen oder was sie suchen, wenn sie sich auffällig für ein Haus interessieren.

Verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn jemand auffällig um das Haus schleicht oder das Grundstück betritt.

Wenn möglich, halten Sie die Rollläden untertags geöffnet und nutzen vor Allem in der Dämmerung Zeitschaltuhren.

Verstecken Sie Ihren Schlüssel niemals draußen. Einbrecher finden jedes Versteck.

Geben Sie keine Hinweise auf Ihre Abwesenheit, wie z. B. in sozialen Netzwerken oder auf Ihrem Anrufbeantworter.

Schließen Sie beim Verlassen die Türe immer zweimal ab, anstatt sie nur ins Schloss zu ziehen.

Weiter Informationen finden Sie unter folgenden Links:

Neben den genannten Tipps, kommt die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle auch zu kostenlosen Beratungsterminen zu Bürgerinnen und Bürgern nach Hause. Dabei werden Lösungen empfohlen, die das Risiko Opfer eines Einbruchs zu werden, minimieren.

Ebenso bietet die Polizei in regelmäßigen Abständen Vorträge zum Thema Einbruchsschutz an, zu denen Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind.

Ein Informationsvideo zum Thema Einbruchsschutz finden Sie auf den Social-Media-Kanälen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord. Zudem können Sie sich in einem Podcast des Polizeipräsidiums Schwaben Nord über das Thema Wohnungseinbruch informieren.

Die Links hierzu lauten:

https://www.facebook.com/watch/?v=3327387310844814&ref=sharing

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/019203/index.html

2409 - Polizei nimmt Reifendieb fest

Lechhausen - Am Montag (28.10.2024) nahm die Polizei einen 57-jährigen Mann auf frischer Tat bei einem Diebstahl in der Robert-Bosch-Straße fest.

Gegen 05.00 Uhr stellte die Polizei den 57-Jährigen fest, als dieser Reifen vom Gelände eines Autohauses entwendete. Die Polizeibeamten nahmen den Mann auf frischer Tat fest. Nach Abschluss aller polizeilicher Maßnahmen, wurde der Mann wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 57-Jährigen.

2410 - Kriminalpolizei ermittelt nach Einbrüchen

Göggingen - In der Zeit von Donnerstag (24.10.2024), 16.00 Uhr bis Freitag (25.10.2024), 08.30 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannter Täter in ein Jugendzentrum und ein Pfarrhaus in der Friedrich-Ebert-Straße ein.

Es entstand dabei ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Entwendet wurde nichts.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 3821 entgegen.

Lechhausen - Zwischen Freitag (25.10.2024), 17.00 Uhr und Samstag (26.10.2024), 10.00 Uhr drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Bekleidungsgeschäft in der Lützowstraße ein und entwendeten Bargeld.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun wegen Besonders schweren Falls des Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 3821 entgegen.

2411 - Polizei kontrolliert E-Scooterfahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen - Am Sonntag (27.10.2024) kontrollierte die Polizei einen 29-jährigen Mann auf seinem E-Scooter in der Derchinger Straße.

Gegen 17.00 Uhr erkannten die Beamten während der Kontrolle drogentypisches Verhalten bei dem Fahrer. Die Polizei unterband daraufhin die Weiterfahrt und veranlasste eine Blutentnahme bei dem 29-Jährigen.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 29-Jährigen.

2412 – Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Haunstetten/Siebenbrunn – Am Sonntag (27.10.2024) war ein 53-jähriger Autofahrer alkoholisiert in der Haunstetter Straße unterwegs.

Gegen 19.00 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 53-jährigen Mann. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offensichtlich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,2 Promille. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 53-Jährigen.

2413 – Unfall mit drei Autos

Hochzoll – In der Nacht von Sonntag (27.10.2024) auf Montag (28.10.2024) ereignete sich in der Friedberger Straße ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Gegen 03.40 Uhr fuhr eine 25-Jährige mit ihrem Auto auf der Friedberger Straße Richtung Rote-Torwall-Straße. Beim Abbiegen in die Inverness-Allee stieß sie mit einem entgegenkommenden 56-jährigen Autofahrer zusammen. Das Auto des 56-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß auf den rechten Fahrstreifen gedrückt und stieß dabei mit einem weiteren Fahrzeug zusammen.

Bei dem Unfall wurden insgesamt vier Insassen leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 14.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 25-Jährige.