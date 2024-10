Blechschäden nach Überholvorgang - Verursacher flüchtet

MÖMBRIS, LKR, ASCHAFFENBURG. Infolge eines Überholmanövers wurden am Montagmorgen zwei Fahrzeuge beschädigt. Der unbekannte Verursacher ist jedoch davongefahren. Die Polizei Alzenau ermittelt und hofft auf aufmerksame Zeugen.

Die Beteiligten waren allesamt gegen 06:50 Uhr auf der Staatsstraße 2305 unterwegs. Ein sonst weiter noch unbekannter BMW der X-Reihe hat dabei in Fahrtrichtung Kaltenberg einen vor sich fahrenden Sattelzug überholt. Der entgegenkommenden Fahrer eines grauen VW Polo musste sein Fahrzeug in die Leitplanke lenke, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der BMW scherte dem Sachstand nach vor dem Sattelzug ein, touchierte dabei jedoch dessen Fahrzeugfront. Im Anschluss fuhr der Überholende ohne anzuhalten davon.

Glücklicherweise sind die weiteren Beteiligten, der 36-jährige Lkw-Fahrer und der 26-jährige VW-Fahrer, unverletzt geblieben. An den Fahrzeugen ist ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich entstanden. Der Polo und der Sattelzug waren noch fahrbereit.

Die bisherigen Zeugen konnten das flüchtige Fahrzeug als weißen BMW der X-Reihe beschreiben. Die Polizei Alzenau hofft bei den Unfallfluchtermittlungen nun noch auf weitere mögliche Augenzeugen aufgrund der um die Uhrzeit stark frequentierten Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / LEIDER. In den Tagen zwischen dem 16. und dem 21. Oktober wurde ein Stromverteilerkasten durch ein unbekanntes Fahrzeug, mutmaßlich beim Rangieren, aus der Verankerung gerissen.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

ELSENFELD, LKR. MILETNEBERG. Am Freitag hat ein 24-Jähriger gegen 20:00 Uhr seine schwarze Bauchtasche an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße gegenüber der dortigen Shisha-Bar vergessen. Bei der Absuche um 20:45 Uhr war die Tasche bereits weg.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.