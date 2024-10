WÜRZBURG / LENGFELD. Polizei und Feuerwehr waren am Freitagnachmittag bei einem Brand des Daches einer Werkstätte im Einsatz. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Die Kriminalpolizei Würzburg ermittelt zur Ursache.

Gegen 15:15 Uhr ging die Mitteilung bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Brand im Graf-Moritz-Weg ein. Auch die Polizei wurde in der Folge alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, war bereits eine starke Rauchentwicklung zu sehen. Personen waren zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in dem Gebäude. Die Einrichtung war bei Brandausbruch nicht in Betrieb. Verletzt wurde folglich niemand.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Die Schadenshöhe liegt nach ersten Schätzungen im mittleren fünfstelligen Bereich.

Nach derzeitigem Kenntnisstand werden am Dachstuhl des Gebäudes, einer Werkstätte für Menschen mit Beeinträchtigung, aktuell Arbeiten vorgenommen. Wie das Feuer entstanden ist, wird nun von der Kriminalpolizei Würzburg untersucht, die noch am Nachmittag die weiteren Ermittlungen übernommen hat.