GARMISCH-PARTENKIRCHEN. Am Samstagmittag, 26. Oktober 2024, attackierte ein 46-Jähriger im Stadtgebiet Garmisch zunächst ein Ehepaar. Anschließend griff der Mann auch eine alarmierte Streifenbesatzung der Garmischer Polizei tätlich an. Die Opfer mussten auf Grund ihrer Verletzungen medizinisch versorgt werden. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Weilheim in dieser Sache und sucht nach Zeugen.

Am Samstag (26. Oktober 2024), gegen 11.50 Uhr, wurde über den Notruf des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd bekannt, dass es im Bereich des Rathausplatzes in Garmisch zu einem Körperverletzungsdelikt kam. Ein zunächst unbekannter Mann griff erst einen 64-Jährigen und anschließend dessen 60-jährige Ehefrau körperlich an. Die Eheleute wurden durch die Schläge des Mannes leicht verletzt. Als der Mann durch eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen angesprochen wurde, griff er beide Polizeibeamten mittels körperlicher Gewalt tätlich an.

Die 60-Jährige wurde auf Grund ihrer Verletzungen zur ambulanten Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Die Verletzungen des 64-Jährigen wurden im Rahmen einer stationären Krankenhausaufnahme versorgt. Die 29-jährige Polizeibeamtin und ihr gleichaltriger Kollege sind nach dem Angriff vorerst nicht mehr dienstfähig. Die leichten Verletzungen wurden in einem Krankenhaus ambulant behandelt.

Die ersten Ermittlungen erfolgten durch Kräfte der örtlich zuständigen Polizeiinspektion Garmisch-Partenkirchen. Noch am Nachmittag übernahm der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim die weiteren Untersuchungen. Unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft München II wird gegen den 46-Jährigen unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie des Verdachts des tätlichen Angriffes auf Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnte der türkische Tatverdächtige zur Tatzeit in einem psychischen Ausnahmezustand gehandelt haben. Er wurde auf polizeiliche Anordnung zur vorläufigen Unterbringung in ein psychiatrisches Krankenhaus verbracht.

Für die weiteren Untersuchungen bitten die Ermittler auch um Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat die Vorfälle zum Nachteil des Ehepaares (Tatort: Rathausplatz, vor der dortigen Bäckerei) und / oder zum Nachteil der Polizeibeamten (Tatort: Bahnhofstraße, vor dem dortigen Hotel Reindls Partenkirchner Hof) beobachtet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben, die für die weiteren Ermittlungen von Bedeutung sein könnten?

Hinweise werden an die Kriminalpolizeiinspektion Weilheim unter der Telefonnummer 0881/6400 oder an jede andere Polizeidienststelle erbeten.