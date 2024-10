2380 – Polizei nimmt Dieb fest

Innenstadt – Am Mittwoch (23.10.2024), gegen 16.40 Uhr entwendete ein 34-Jähriger in der Bürgermeister-Fischer-Straße den Erlös einer 47-jährigen „Bettlerin“.

Der 34-jährige Mann versuchte daraufhin zu flüchten, wurde jedoch von der 47-Jährigen festgehalten. Der Mann riss sich durch einen Tritt gegen den Oberschenkel der Frau los und flüchtete. Die 47-Jährige blieb unverletzt.

Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und teilte diesen Beamten der mobilen Wache in der Nähe mit. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein.

Eine Polizeistreife nahm den 34-Jährigen kurz darauf vorläufig fest. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft am Donnerstag einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls gegen den 34-jährigen Mann.

Nähere Informationen zur mobilen Wache finden sie unter:

https://www.polizei.bayern.de/schuetzen-und-vorbeugen/beratung/004450/index.html

2381 – Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Kriegshaber – Im Zeitraum von Mittwoch (23.10.2024), 15.00 Uhr bis Donnerstag (24.10.2024), 09.30 Uhr streifte eine bislang unbekannte Person einen Opel Movano in der Tunnelstraße. Der Unfallverursacher flüchtete. An dem Kleintransporter entstand ein Sachschaden von rund 1.500 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen – Zwischen Mittwoch (23.10.2024) und Donnerstag (24.10.2024) touchierte eine bislang unbekannte Person einen violetten Audi einer 24-Jährigen in der Kiesowstraße.

Gegen 23.30 Uhr stellte die 24-Jährige ihren Audi am rechten Fahrbahnrand ab. Als sie gegen 15.00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen hinten rechts fest. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

Ein Zeuge hörte gegen 10.00 Uhr ein Knall und stellte einen weißen Transporter fest. Weitere Tathinweise liegen derzeit jedoch nicht vor.

Die Polizei ermittelt nun wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort, sowie eines Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 entgegen.

2382 – Ladendiebe gestoppt und ermittelt

Innenstadt – Am gestrigen Donnerstag (24.10.2024) entwendeten eine 21-jährige und eine 36-jährige Frau mehrere Gegenstände aus einem Kleidungsgeschäft in der Bahnhofsstraße. Ein Mitarbeiter stoppte die beiden Frauen.

Gegen 17.00 Uhr beobachtete ein Mitarbeiter des Geschäfts die beiden Frauen, wie diese mehrere Kleidungsstücke entwendeten. Beim Ansprechen der Frauen flüchtete die 36-Jährige. Der Mitarbeiter stoppte die 21-jährige Frau und verständigte die Polizei.

Die Polizeistreife veranlasste bei der 21-Jährigen eine erkennungsdienstliche Behandlung. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen ermittelten die Beamten den Namen der 36-jährigen Frau.

Die Polizei ermittelt nun wegen Ladendiebstahls gegen die beiden Frauen.

2383 – Fahren ohne Fahrerlaubnis

Univiertel - Am Donnerstag (24.10.2024) fuhr ein 41-jähriger Mann ohne Fahrerlaubnis in der Rumplerstraße.

Gegen 15.30 Uhr hielt die Polizei den Mann in einer Kontrollstelle an. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Der Polizeistreife gegenüber gab er letztlich an, einen ausländischen Führerschein zu haben, welchen er nicht dabeihatte. Da der 41-Jährige bereits seit über einem Jahr in Deutschland lebte, war sein ausländischer Führerschein nicht mehr „gültig“. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen den Mann.

2384 – Pedelec-Fahrer stürzt alleinbeteiligt

Oberhausen – Am Donnerstag (24.10.2024) stürzte ein 38-Jähriger mit seinem Pedelec im Gablinger Weg.

Gegen 17.20 Uhr fuhr der 38-Jährige mit seinem Pedelec auf dem Radweg am Gablinger Weg. Aufgrund von Nässe und dort liegendem Laub kam der 38-Jährige ins Rutschen und stürzte. Er wurde dabei leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

2385 – Polizei stoppt Autofahrer unter Drogeneinfluss

Lechhausen - Am Donnerstag (24.10.2024) war ein 27-Jähriger unter Einfluss von Drogen in der Neuburger Straße unterwegs.

Gegen 18.30 Uhr hielt eine Polizeistreife den 27-jährigen Autofahrer an. Bei der Verkehrskontrolle erkannten die Beamten drogentypisches Verhalten beim Fahrer. Ein Drogenvortest bestätigte schließlich den Verdacht. Die Polizei durchsuchte den Mann, fand dabei eine geringe Menge Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und veranlassten eine Blutentnahme.

Da der 27-Jährige nicht aus Deutschland kam, musste er eine Sicherheitsleistung von etwa 500 Euro hinterlegen.

Gegen den Mann wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz ermittelt.

2386 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Oberhausen – Zwischen Mittwoch (23.10.2024), 21.00 Uhr, und Donnerstag (24.10.2024), 06.45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen weißen Skoda in der Kapellenstraße.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323-2510 entgegen.

Oberhausen - Zwischen Mittwoch (23.10.2024), 12.00 Uhr, und Donnerstag (24.10.2024), 12.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Opel Zafira in der Felberstraße.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter 0821/323-2510 entgegen.

2387 – Unfall aufgrund gesundheitlicher Probleme

Hammerschmiede - Am Donnerstag (24.10.2024) fuhr ein Autofahrer gegen eine Ampel in der Bürgermeister-Wegele-Straße.

Gegen 23.50 Uhr verlor der 55-jährige Autofahrer offenbar wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Auto. Das Auto kam von der Straße ab und streifte eine Ampel. Von dort flüchtete der Autofahrer, in Schlangenlinien, in Richtung Mühlhauser Straße. Dort kam der 55-Jährige von der Fahrbahn ab und blieb im Graben stecken.

Der 55-Jährige blieb unverletzt. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden von rund 2100 Euro.