Gemeinsame Kontrollen auf Autobahn - Fahnder aus Unterfranken und Hessen beteiligt - Weitere Aktionen geplant

BAYERISCHER UNTERMAIN. Am Donnerstag haben sich unterfränkische und hessische Polizeikräfte für einen gemeinsamen Kontrolltag im bayerisch-hessischen Grenzbereich zusammengeschlossen. Hauptaugenmerk der Beamten lag hierbei auf der sogenannten Schleierfahndung.

Stichwort Schleierfahndung

Gemäß des Bayerischen Polizeiaufgabengesetztes kann die Polizei im Rahmen verdachtsunabhängiger Kontrollen auch auf Bundesautobahnen die Identität einer Person feststellen und die von ihr mitgeführten Gegenstände, wie z.B. Fahrzeuge, durchsuchen. Zweck dieser Vorschrift ist unter anderem die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität.

Vielzahl an Kontrollen - Zahlreiche Verstöße

Die Polizisten kontrollierten dabei im Laufe des Tages insgesamt 73 Fahrzeuge und 135 Personen. Im Fokus stand dabei hauptsächlich die A3 als Fernstraße von internationaler Bedeutung in der europäischen Nord-Süd-Achse. Wenn auch derartige Kontrollen einen präventiven Charakter haben, mussten die Beamten auch verschiedene Verstöße feststellen und in der Folge auch ahnden:

Im Zuge der Anhaltungen und teilweise auch Durchsuchungen kamen unter anderem drei Fahrten unter Betäubungsmitteleinfluss und drei Personen ohne gültige Fahrerlaubnis zu Tage.

Zudem fiel den Fahndern eine Versicherungsbescheinigung eines ausländischen Fahrzeugs in die Hände, die offensichtlich gefälscht war. Auch die dazugehörige Zertifizierung der nötigen Hauptuntersuchung wies Fälschungsmerkmale auf. Fahrzeug und Dokumente stellten die Beamten sicher

Bei einem serbischen Autofahrer erkannten die Polizisten, dass der Führerschein und auch die Ausweisdokumente Unregelmäßigkeiten zeigten. Auch hier stellte sich heraus, dass an den Dokumenten manipuliert worden ist. Erst nach Klärung der tatsächlichen Identität konnte der Mann seinen Weg - ohne die nun beschlagnahmten Ausweiskarten - fortsetzen.

Im Weiteren wurde gegen einen Albaner als Nicht-EU Bürger ein Verfahren wegen unerlaubten Aufenthalts eingeleitet. Der Mann ist den ersten Erkenntnissen nach in Deutschland einer Beschäftigung nachgegangen, was ihm mit seinen Reisedokumenten nicht gestattet war.

Neben geringen Mengen Betäubungsmittel fanden die Einsatzkräfte auch Dopingmittel bei einem der Kontrollierten auf. Beides wurde sichergestellt. Auch Diebesgut ist den Beamten in die Hände gefallen.

Zwei Moldawier hatten bei einer Anhaltung noch versucht, ein für die Landwirtschaft genutztes GPS-Gerät verschwinden zu lassen, scheiterten jedoch an den guten Augen der Kontrollkräfte. Bei der Überprüfung wurde schnell klar, das zu einem Traktor gehörende Navigationsgerät im Wert von etwa 4.000 Euro war gestohlen. Beide Tatverdächtige wurden zunächst vorläufig festgenommen. Sie konnten nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

Verfahren eingeleitet - Sicherheitsleistungen einbehalten

Auch bei den sonst im Rahmen der Kontrollen aufgedeckten Verstöße und Straftaten mussten die aus dem Ausland kommenden Betroffenen Sicherheitsleistungen, also Geldzahlungen zur Sicherstellung des Verfahrens, erbringen. Gegen die in Deutschland lebenden Beschuldigten wurden reguläre Verfahren eingeleitet.

Weitere Aktionstage geplant

Der gemeinsame und konzentrierte Kontrolltag wird von Seiten der Fahnder als Erfolg gewertet. Neben den "zählbaren" Delikten konnten die Beamten Erfahrungen und aktuelle Erkenntnisse austauschen und damit zum einen die ohnehin gute Zusammenarbeit verbessern. Zum anderen können die Einsatzkräfte damit auch noch besser aktuellen Phänomenen in dem polizeilichen Spezialgebiet der Fahndung begegnen. Ähnliche Aktionen werden daher zukünftig folgen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am frühen Freitagmorgen, gegen 04:45 Uhr, haben Unbekannte einen Böller in einem Baustellen-WC im Schneidmühlweg gezündet. Anwohner hatten einen Knall gehört. Die aus Kunststoff bestehende Toilette ist in der Folge in Brand geraten und musste gelöscht werden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 06:15 Uhr und 18:00 Uhr, wurde am Bahnhof ein Fahrrad der Marke Bergamont entwendet.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

GROSSHEUBACH, LKR. MILTENBERG. Am Donnerstag, gegen 18:15 Uhr, fuhr ein schwarzer VW Golf in der Röllbacher Straße rückwärts gegen einen Metallzaun.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.