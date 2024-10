2370 – Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (21.10.2024), 18.00 Uhr bis Dienstag (22.10.2024), 12.30 Uhr beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter einen gelben Toyota in der Elisabethstraße. Dieser war dort am Fahrbahnrad geparkt. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2371 – Polizei ermittelt nach Diebstahl aus Briefkasten

Hochzoll – Am gestrigen Mittwoch (23.10.2024) kam es zu einem Diebstahl aus einem Briefkasten in der Zugspitzstraße.

In der Zeit von 10.30 Uhr bis 17.30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Täter zunächst den Briefkasten und entwendete anschließend eine Warensendung. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Gesamtschaden im mittleren zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen eines Besonders schweren Fall des Diebstahls. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

2372 – Polizei stoppt Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Haunstetten - Am gestrigen Mittwoch (23.10.2024) fuhr ein 15-jährger Rollerfahrer unter dem Einfluss von Rauschgift in der Postillionstraße.

Gegen 21.15 Uhr wollte eine Polizeistreife den 15-Jährigen kontrollieren, da er mit bis zu 45 km/h unterwegs war. Trotz mehrfacher Aufforderung anzuhalten flüchtete der Rollerfahrer weiter. Die Beamten konnten ihn schließlich anhalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Jugendliche offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand und nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Einen Drogenschnelltest verweigerte der Jugendliche. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Rollerfahrers, stellten seine Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme. Der 15-Jährige wurde danach an seinen Vater übergeben.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Rollerfahrer.

2373 – Polizei nimmt Diebesbande fest

Innenstadt – Am gestrigen Mittwoch (23.10.2024) im Zeitraum von 11.00 Uhr bis 12.20 Uhr entwendete eine 37-jährige Frau Waren aus einem Kaufhaus und flüchtete. Polizeibeamte nahmen die 37-Jährige daraufhin fest.

Die Mitarbeiterin eines Kaufhauses in der Bürgermeister–Fischer-Straße beobachtete, wie die Frau mehrere Waren entwendete, in ein Auto stieg und davonfuhr. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Das Auto konnte am Theodor-Heuss-Platz angehalten werden. Die Beamten nahmen die 37-Jährige als Beifahrerin fest. Die Polizeistreife durchsuchte den 62-jährigen Fahrer, die Beifahrerin und das Auto. Dabei fanden sie bei ihr und im Auto die gestohlenen Waren auf und stellten diese sicher.

Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde die 37-jährige Frau wieder entlassen.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bandendiebstahls gegen den 62-jährigen Fahrer und die 37-Jährige.

2374 – Diebstahl aus Handtasche – Zeugen gesucht

Oberhausen – Am Mittwoch (23.10.2024) entwendete eine bislang unbekannte Täterin eine Geldbörse aus der Handtasche einer 43-Jährigen am Helmut-Haller-Platz.

Gegen 13.40 Uhr verwickelte die unbekannte Täterin die 43-Jährige in ein Gespräch und entwendete währenddessen vermeintlich die Geldbörse. Es entstand ein Beuteschaden im unteren zweistelligen Bereich. Die Täterin entfernte sich in Richtung der Neuhäuserstraße.

Die unbekannte Täterin wird wie folgt beschrieben:

weiblich, schulterlange, dunkle und gelockte Haare, etwa 50 - 55 Jahre alt, mit Brille trug dunkle Kleidung und einen dunkelgrünen/schwarzer Rucksack

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls aus einer Handtasche gegen die unbekannte Täterin. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

2375 – Polizei verhütet Trunkenheitsfahrt

Oberhausen – Am Mittwoch (23.10.2024) verhinderten Polizeibeamten, dass ein 72-Jähriger in der Ebnerstraße alkoholisiert mit seinem Auto fährt.

Gegen 15.30 Uhr kontrollierten die Polizeibeamten ein mit laufendem Motor parkendes Auto. Der 72-Jährige saß auf dem Fahrersitz. Im Rahmen der Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der 72-Jährige alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 0,75 Promille. Die Beamten stellten daher den Autoschlüssel des 72-Jährigen vorsorglich sicher.

Der Vorfall hat für den Mann keine strafrechtlichen Konsequenzen.

2376 – Mann nicht mehr ansprechbar – Polizei und Rettungsdienst helfen

Oberhausen – In der Nacht von Mittwoch (23.10.2024) auf Donnerstag (24.10.2024) lag ein nicht mehr ansprechbarer 42-Jährigen stark betrunken auf der Auffahrt zur B17 in der Stuttgarter Straße.

Gegen 03.50 Uhr teilten Fahrradfahrer den betrunkenen, am Boden liegenden, Mann bei der Polizei mit. Der 42-Jährige war nicht mehr ansprechbar und stark unterkühlt. Die Polizei zog den Rettungsdienst hinzu. Der 42-Jährige wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

2377 – Polizei nimmt „Lkw – Aufbrecher“ fest

Haunstetten - Siebenbrunn – In der Nacht auf den heutigen Donnerstag (24.10.2024) konnte ein Zeuge beobachten wie zwei Männer in seinen geparkten Lkw einbrachen. Ein Tatverdächtiger konnte von der Polizei festgenommen werden. Ein bislang unbekannter Täter ist flüchtig.

Gegen 00.00 Uhr sah der Zeuge die zwei Männer in seinem Lkw und verständigte die Polizei. Beide Männer flüchteten. Die Polizei leitete sofort Fahndungsmaßnahmen ein. Die Beamten stellten den 26-jährigen Mann, mit Hilfe der Personenbeschreibung, im Bereich des Park & Ride Parkplatzes in der Inninger Straße fest. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet.

Der flüchtige, bislang unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 20-35 Jahre alt, 180-185 cm groß, helle Haut, ein 3-Tage-Bart, trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine dunkle Jogginghose.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls gegen die beiden Männer. Die Polizeiinspektion Augsburg Süd nimmt hierzu Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.