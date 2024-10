Trickdiebstahl an Wohnungstür - Zeugen gesucht

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. An der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses ist es am Mittwochnachmittag zu einem Trickdiebstahl gekommen. Die Alzenauer Polizei ermittelt und hofft auf Hinweise von Zeugen.

Dem Sachstand nach klingelten die beiden unbekannten Täter am Mittwoch, gegen 14:00 Uhr, an der Wohnungstür eines Senioren in der Goethestraße und verwickelten ihn in ein Gespräch. Sie fragten ihn unter anderem, ob er Wertgegenstände zu verkaufen hätte. Sie einigten sich mit dem Mann zunächst auf den Kauf einer Puppensammlung, finalisierten diesen jedoch nicht. Im Zuge dieses Gesprächs ließen sich die Täter vom Geschädigten Geld wechseln und erbeuteten hierbei 1.000 Euro Bargeld. Im Anschluss flüchteten diese in unbekannte Richtung.

Sie können wie folgt beschrieben werden:

beide 30 Jahre alt

beide 175 cm groß

beide dunkle Haare

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können oder denen die beiden Unbekannten in der Goethestraße aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Das Polizeipräsidium Unterfranken rät:

Lassen Sie niemals Fremde in Ihre Wohnung! Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt: Sie täuschen eine Notlage vor oder verwickeln Sie in ein Gespräch, um in die Wohnungen ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und anschließend bestohlen werden häufig ältere Menschen. Informieren Sie daher auch Ihre Angehörigen. Haben Sie keine Scheu, im Zweifelsfall die Polizei zu rufen!

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Mittwoch, zwischen 09:00 Uhr und 17:00 Uhr, wurde in einem Parkhaus in der Jahnstraße ein geparkter Audi im Bereich der hinteren Stoßstange angefahren. Das Fahrzeug war im Parkdeck 3 abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.

Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach

WEIBERSBRUNN, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Dienstag, 19:30 Uhr, und Mittwoch, 07:00 Uhr, wurde an einem geparkten LKW an der Rastanlage Spessart Süd die Tankverkleidung entwendet.

Hinweise nimmt die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter Tel. 06021/857-2530 entgegen.