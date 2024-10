LAUFEN, LKR. BERCHTESGADENER LAND. Am Mittwochvormittag, 23. Oktober 2024, kam es in Laufen im Rahmen von Waldarbeiten zu einem tragischen Unfall. Ein 25-jähriger Mann erlag dabei noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein ermittelt jetzt die Kriminalpolizei Traunstein wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte.

Ein 25-jähriger und ein 35-jähriger Mann waren am Mittwoch (23. Oktober 2024), gegen 10.30 Uhr, mit Waldarbeiten für Käferholz in Laufen beschäftigt. Dabei wurde der 25-Jährige von einem gefällten Baumstamm getroffen. Die sofort alarmierten Rettungskräfte konnten dem Mann aus dem südöstlichen Landkreis Rosenheim leider nicht mehr helfen, er verstarb noch an der Unfallstelle an den Folgen seiner erlittenen Verletzungen.

Unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein übernahm jetzt das Fachkommissariat 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang und zu den Ursachen. Unterstützt werden die Ermittler hierbei von Beamten des Fachkommissariats für Spurensicherung.

Ob in diesem Fall pflichtwidriges Verhalten unfallursächlich war, ist jetzt Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Untersuchungen hierzu stehen noch am Anfang, weshalb diesbezüglich aktuell keinerlei Aussagen getroffen werden können.