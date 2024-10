Die 15-jährige Joana Liedl hat am Montag um 16:30 Uhr die Jugendeinrichtung in der Daimlerstraße verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Den aktuellen Erkenntnissen nach, könnte sich die Vermisste in Mittelfranken aufhalten. Die Polizei sucht nach der Vermissten seit ihrem Verschwinden. Die Bevölkerung wird gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

Circa 162 cm groß

Blonde Haare

Schlanke Statur

Auffällig stark geschminkt

Trug eine schwarze glänzende Hose, eine schwarze Jacke, einen weißen Pullover sowie weiße Sneaker der Marke „Nike“

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.