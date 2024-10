2361 – Polizei kontrolliert Autofahrer unter Drogeneinfluss

Hammerschmiede - Am gestrigen Dienstag (22.10.2024) fuhr ein 19-jährger Autofahrer unter dem Einfluss von Rauschgift in der Bürgermeister-Wegele-Straße.

Gegen 13.25 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 19-Jährigen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenschnelltest war positiv auf Cannabis. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes, stellten seine Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den Mann.

2362 – Polizei ermittelt nach Kennzeichendiebstahl

Lechhausen – Im Zeitraum von Montag (21.10.2024), 17.00 Uhr bis Dienstag (22.10.2024), 07.30 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter die Kennzeichen eines Kleintransporters, welcher in der Affinger Straße abgestellt war.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Oberhausen – Im Zeitraum von Sonntag (20.10.2024) bis Dienstag (22.10.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter beide Kennzeichen eines geparkten Nissan in der Kiesbühlstraße.

Es entstand ein Beuteschaden im mittleren zweistelligen Bereich und ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 ermittelt nun wegen Diebstahls und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2510.

2363 – Sachbeschädigung durch Graffiti

Hammerschmiede – Am Samstag (19.10.2024), im Zeitraum von 17.00 Uhr bis 23.00 Uhr besprühten ein oder mehrere unbekannte Täter zwei Gartenmauern im Mirabellenweg mit roter Farbe.

Es entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821323-2310 entgegen.

2364 – Polizei ermittelt wegen Unfallfluchten in Lechhausen

Lechhausen – Am gestrigen Dienstag (22.10.2024) im Zeitraum von 10.15 Uhr bis 12.00 Uhr kam es zu einer Unfallflucht in der Marienbader Straße.

Im genannten Zeitraum beschädigte ein bislang unbekannter Autofahrer einen geparkten schwarzen Ford. Anschließend entfernte sich die bislang unbekannte Person offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Lechhausen - Im Zeitraum von Montag (14.10.2024), 10.00 Uhr bis Dienstag (22.10.2024), 08.00 Uhr streifte ein bislang unbekannter Täter einen geparkten grauen Skoda in der Katzbachstraße. Der Unfallverursacher entfernte sich daraufhin, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet daher um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2310.

2365 – Polizei ermittelt wegen nach Diebstahl

Oberhausen – Zwischen Montag (21.10.2024), 20.00 Uhr, und Dienstag (22.10.2024), 17.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Werkzeugmaschinen aus einem Gartenhaus in der Äußeren Uferstraße.

Beim Eindringen in das Grundstück eines 64-Jährigen beschädigte der unbekannte Täter den Gartenzaun des 64-Jährigen. Zudem entwendete der unbekannte Täter einige Werkzeugmaschinen aus dem Gartenhaus. Es entstand ein Beuteschaden im unteren vierstelligen Bereich. Der genaue Sachschaden steht bislang noch nicht fest.

Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls und Sachbeschädigung gegen den unbekannten Täter. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

2366 – Polizei nimmt Frau fest

Innenstadt – Am Dienstag (22.10.2024) nahm die Polizei eine 41-Jährige in der Georgenstraße fest. Sie drohte zuvor mit einem Messer. Es wurde niemand verletzt.

Gegen 10.50 Uhr leistete die Polizei Amtshilfe. Hierfür musste die Wohnung betreten werden. Die 41-Jährige verbarrikadierte sich zunächst in der Wohnung und öffnete trotz mehrfacher Aufforderung ihre Wohnungstür nicht. Die Polizei musste die Tür der 41-Jährigen daraufhin gewaltsam öffnen. Beim Betreten der Wohnung hielt die 41-Jährige ein Messer in der Hand und drohte damit. Trotz mehrfacher Aufforderung legte die Frau das Messer nicht weg. Daraufhin überwältigten die Einsatzkräfte die 41-Jährige unter anderem durch Einsatz des DEIGs (= DistanzElektroImpulsGerät) und nahmen sie fest. Die 41-Jährige befand sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde daher in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht.

Die Polizei ermittelt nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte gegen die 41-Jährige.