WALLERSDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Beamte der Polizeiinspektion Landau a.d.Isar haben am Mittwoch, 28.08.2024, zwei mutmaßliche Einbrecher festgenommen.

Mehrere Streifen der Polizeiinspektionen Landau a.d.Isar, Dingolfing sowie der Autobahnpolizeistation Wörth a. d. Isar, sind am Mittwoch, kurz nach Mitternacht aufgrund eines Einbruchsalarms in eine Wallersdorfer Bäckereifiliale verständigt worden. Nach bisherigen Stand der Ermittlungen sollen sich zwei Männer im Alter von 39 und 43 Jahren gewaltsam Zugang zu der Bäckerei verschafft und anschließend aus einem Tresor die Tageseinnahmen entwendet haben. Die Einsatzkräfte konnten den 43-Jährigen noch am Tatort festnehmen.

Im Zuge weiterer Fahndungsmaßnahmen, an denen auch ein Polizeihubschrauber beteiligt war, konnte in Tatortnähe auch der 39-jährige Tatverdächtige in einem Hinterhof festgestellt und widerstandslos festgenommen werden.

Haftbefehle erlassen

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Landshut erging zwischenzeitlich Haftbefehl gegen die beiden, u. a. wegen des dringenden Tatverdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls. Sie wurden gestern nach Vorführung beim Amtsgericht Landshut in verschiedene bayerische Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Ermittler prüfen Tatzusammenhänge zu weiteren Einbrüchen

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruch hat nun die Kriminalpolizeiinspektion Landshut übernommen. Hierbei prüfen die Ermittler nun Tatzusammenhänge zu mehreren bislang ungeklärten Einbrüchen in Bäckereifilialen, die sich seit Anfang Juni 2024 in der Region sowie in der Oberpfalz ereignet haben. Zuletzt einen versuchten Einbruch in eine Landauer Bäckereifiliale in der Straubinger Straße am 28.08.2024.

Veröffentlicht: 29.08.2024, 13.15 Uhr