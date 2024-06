WALLERSDORF, LKR. DINGOLFING-LANDAU. Zu einem schadenträchtigen Einbruch in ein Logistikunternehmen kam es vermutlich am Samstag, 22.06.2024, in der Zeit zwischen 04.00 Uhr und 08.00 Uhr

Unbekannte haben sich vermutlich am Samstag in den frühen Morgenstunden Zugang zu einer versperrten Lagerhalle verschafft und Fahrzeugzuteile entwendet. Die Teile wurden anschließend, so der Stand der bisherigen Ermittlungen, mit einem Stapler auf mindestens einen Lkw verladen.

Die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet nun um sachdienliche Hinweise.

Zeugen, die am Samstag, ca. 03.30 Uhr bis ca. 08.00 Uhr im Bereich des Industriegeländes/Industriestraße/Robert-Bosch-Straße verdächtige Beobachtungen, insbesondere Personen und/oder Fahrzeuge gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Landshut, Tel. 0871/9252-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Veröffentlicht: 24.06.2024, 13.30 Uhr