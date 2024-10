BERG, LKR. HOF. Genau 25 Jahre ist es her, dass sich Lkw-Fahrer und Polizisten zum ersten Mal in Berg im Landkreis Hof an einen Tisch setzten. Das „Trucker-Magazin“ reiste damals durch Deutschland um an verschiedenen Autohöfen Polizei und Trucker an einen Tisch zu bringen.

Der Autohof Berg erhielt die Anfrage des Magazins erstmalig für den 7. Oktober 1999. Ein guter Grund für die damalige Chefin des Autohofs Berg und jetzigen Inhaberin der Berghütte und des Zubehör-Shops in Berg, Sabine Kniebaum, der Anfrage des Magazins zuzustimmen und herzlich einzuladen. Als Initiatoren mit von der Partie waren der damalige Dienststellenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Hof, Helmut Lottes, Ralph Müller als Leiter der Schwerverkehrsgruppe, sowie der damalige Bürgermeister und Inhaber der Fahrschule Rödel in Berg, Peter Rödel.

Das Thema: Sorgen und Nöte der Fahrer unter dem Motto „wo drückt der Schuh“. Aussagen wie „wir werden bei Polizeikontrollen behandelt wie Menschen zweiter Klasse“ oder „wir fühlen uns gegängelt“ kamen hier auf den Tisch. Dem konnte Ralph Müller mit seinem Schwerverkehrskontrollteam entgegenwirken. Seitens der Polizei verstehe man sehr wohl die Belange der Trucker. Es gäbe jedoch Regeln, die es zu beachten gilt und für deren Einhaltung die Polizei eben zuständig ist. Beiderseitiges Verständnis sowie Respekt seien die Grundlage einer Kontrolle.

Nachdem der Stammtisch bereits beim ersten Mal großen Anklang auf beiden Seiten fand, waren sich die Initiatoren einig, die Veranstaltung regelmäßig durchzuführen. Von anfangs jeden ersten Donnerstag im Monat, ging man ab dem Jahr 2000 dazu über, den Stammtisch auf den ersten Mittwoch im Monat zu legen. Nicht zuletzt deswegen, um ein Zeichen der Einheit zu setzen, denn auch in anderen Bundesländern fanden zunehmend gleichartige Stammtische immer am ersten Mittwoch des Monats statt.

Die besprochenen Themen bei den jeweils zwei- bis dreistündigen Treffen veränderten sich natürlich im Verlauf der letzten 25 Jahre und spiegelten auch politische und rechtliche Veränderungen in Europa wider. Doch einige Themen erwiesen sich als „Dauerbrenner“. Darunter der Parkplatzmangel auf den Autobahnen oder die zunehmende Bürokratie mit einer für Fahrer und Unternehmer nur schwer durchblickbaren Anzahl an Regelungen und den dazugehörigen Ausnahmen.

Am 2. Oktober 2024 war es nun soweit, dass heutige und damalige Protagonisten das „25-Jährige“ in Berg feierten. Hierbei ließ die jetzige Moderatorin, Polizeioberkommissarin Nadine Kulpa, vor den Anwesenden die vergangenen 25 Jahre Revue passieren. Vom ersten Treffen, über herausragende Aktionen, bis zum heutigen Jubiläum. Besonders erwähnt wurde hier die Aktion ‚Gurt‘, bei der auf dem Autohof ein Lkw-Überschlagsimulator aufgebaut wurde und jeder einmal einen Überschlag erleben durfte.

Die Aktion ‚Winter‘, unterstützt durch die Fa. Lackner, erbrachte ein Gerüst auf dem Gelände des Rastplatzes Frankenwald. Hier konnten die Fahrer problemlos über das Gerüst das Dach ihrer Fahrzeuge und Anhänger von Schnee und Eis befreien.

Die Aktion ‚Fair Car Truck‘, die mit der Fahrschule Rödel aus Berg auf die Beine gestellt wurde, brachte viele zum Staunen. Hier wurde zum einen auf dem extra dafür abgesperrten Autohof in Berg, demonstriert wie schnell ein Pkw Smart im toten Winkel eines Lkw verschwinden kann. Außerdem konnte man an diesem Tag einen Lkw durch einen anspruchsvollen Parcours fahren.

Im Jahr 2022 wurde schließlich die neueste Technik im Bereich des Schwerverkehrs vorgestellt. Das neue Kontrollfahrzeug der Verkehrspolizei Hof ging in die Pilotierungsphase. Die Vorstellung sollte den Fahrern neben dem Einblick in die Technik auch die Angst vor dem sogenannten ‚gläsernen‘ Fahrer nehmen. Auch die neueste Technik erfordert, nicht zuletzt aufgrund des Datenschutzes, weiterhin polizeiliche Kontrollen. Das Kontrollfahrzeug bietet lediglich eine Vorselektion kontrollrelevanter Fahrzeuge.

Der letzte Stammtisch wurde von Ralph Müller im letzten Jahr moderiert. Hier verabschiedete er sich in seinen wohlverdienten Ruhestand und übergab die Veranstaltung schließlich an Nadine Kulpa, die jetzige Leiterin der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Hof.

Besonderer Dank galt an diesem Abend den Initiatoren der ‚ersten Stunde‘ Ralph Müller, langjähriger Leiter der Lkw-Kontrolleure der Verkehrspolizeiinspektion Hof, zuletzt stellvertretender Dienststellenleiter der Verkehrspolizei Hof und bis zu seiner Pensionierung im letzten Jahr Moderator des Stammtisches. Helmut Lottes, Dienststellenleiter der Verkehrspolizeiinspektion Hof im Jahr 1999, sowie Peter Rödel, der leider nicht persönlich vor Ort sein konnte. Stellvertretend nahm sein Sohn Heiko Rödel den Dank mit einem kleinen Präsent entgegen. Leider auch nicht teilnehmen konnte Sabine Kniebaum. Sabine konnte jedoch bereits im Vorfeld von Nadine Kulpa ein Strauß Blumen mit einem kleinen Geschenk überbracht werden.

Besonderer Dank ging zudem an Yvonne Langguth vom Gewerbeaufsichtsamt. Yvonne begleitet den Stammtisch bereits seit 2011 mit ihrem Fachwissen und steht den Fahrern für Fragen zur Verfügung.

Ehe es in die gewohnte Stammtischrunde überging, konnten die Teilnehmer ein kleines Verkehrsquiz aus 30 Fragen durchlaufen. Bei den Fragen ging es speziell um Themen, die die Fahrer tagtäglich bei ihrer Arbeit begleiten. Die drei Besten erhielten Sachpreise, die seitens der Berghütte sowie des Zubehörshops gespendet wurden.

Bleibt zu hoffen, dass der Stammtisch, als wichtiges Element der Verkehrsprävention, über die Generationen kommender Trucker und Polizisten hinweg auch weiterhin eine feste Größe an jedem ersten Mittwoch im Monat, ab 19 Uhr im Autohof Berg bleibt.