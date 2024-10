WINDBERG, LKR. STRAUBING-BOGEN. Am Montagabend befuhr ein 82-Jähriger mit seinem Pkw die Kreisstraße 49 in Fahrtrichtung Windberg. Ein 50-Jähriger befuhr mit seinem Traktor die Kreisstraße 49 in Fahrtrichtung Meidendorf. Auf Höhe Irensfelden kollidierten die beiden Fahrzeuge in einer Linkskurve. Der Pkw-Fahrer wurde schwer verletzt ins Krankenhaus verbracht. Die 83-jährige Beifahrerin erlag im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen. Der Traktorfahrer blieb unverletzt.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 15.000,-- Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur Unfallursache dauern aktuell an.

Veröffentlicht: 22.10.2024, 09.09 Uhr