Einbruch in Industriegebiet - Polizei fahndet mit Großaufgebot und Hubschrauber - Weitere Zeugen gesucht

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. Am späten Montagabend war die Polizei Aschaffenburg wegen eines Einbruchs in einem Firmengelände im Einsatz. Dabei war auch ein Hubschrauber der hessischen Polizei beteiligt. Die Täter sind noch flüchtig. Die Beamten haben die Ermittlungen aufgenommen und hoffen auf weitere Zeugen.

Ein Zeuge hat um kurz nach 21:00 Uhr Geräusche aus einem angrenzenden Firmenkomplex in der Bollenwaldstraße wahrgenommen und daraufhin die Polizei verständigt, die umgehend mit einer Vielzahl an Streifen auf dem Weg in das Industriegebiet unterwegs waren.

Zeugen konnten mindestens zwei Personen von dem Grundstück in Richtung Segelfluggelände weglaufen sehen. Die Unbekannten sind trotz der Fahndungsmaßnahmen, bei denen auch ein Hubschrauber der benachbarten hessischen Polizei eingesetzt war, weiterhin flüchtig.

Die Polizei Aschaffenburg hat noch am Abend die Ermittlungen aufgenommen. Dem Sachstand nach sind die Einbrecher gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude gelangt. Ob es neben dem vierstelligen Sach- auch einen Beuteschaden zu beklagen gibt, ist Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen.

Die Beamten bitten mögliche weitere Zeugen, denen die Täter gegebenenfalls auf der Flucht aufgefallen sind, sich unter Tel. 06021/857-2230 zu melden.

Zwei Einbrüche in Wohnungen - Kripo sucht Zeugen

ASCHAFFFENBURG U. GROSSOSTHEIM, OT RINGHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte sind im Laufe des Wochenendes in eine Wohnung in der Innenstadt eingestiegen. Am Montag war ein weiteres Mehrfamilienhaus in Ringheim Ziel von unbekannten Tätern. Die Kripo ermittelt in beiden Fällen und hofft auf Zeugen.

Erster Einbruch zwischen Freitag und Montag

Dem Sachstand nach sind Unbekannte zwischen Freitag, 11:30 Uhr, und Montag, 13:30 Uhr, in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Willigisstraße eingestiegen. Der genaue Beuteschaden ist derzeit noch unklar.

Weiterer Einbruch in Ringheim

Am Montag, zwischen 12:30 Uhr und 18:30 Uhr, sind Unbekannte in einen Wohnung am Nordring eingebrochen. Die Täter entwendeten Werkzeug und konnten unerkannt entkommen.

Zeugen, die in beiden Fällen sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht : Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen. Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

unter Tel. 0931/457-1830 Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

unter Tel. 06021/857-1830 Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps: