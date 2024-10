BAYREUTH. Am Freitagnachmittag übergab ein Senior nach einem Schockanruf Wertgegenstände an eine unbekannte Abholerin. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Am Mittag erhielt der Herr den betrügerischen Anruf. Mit der üblichen Masche setzten die Täter den Mann mit einer Geschichte von einem tödlichen Verkehrsunfall unter Druck, den eine Angehörige verursacht haben soll. Der Senior willigte ein, eine hohe Kaution für die vermeintlich drohende Gefängnisstrafe zu zahlen.

Er übergab die Wertgegenstände gegen 15 Uhr einer unbekannten Abholerin in der Carl-Schüller-Straße. Dort parkte der Senior mit seinem dunklen Fahrzeug am Fahrbahnrand und reichte der Frau, die ebenfalls in ihrem Personenkraftwagen saß, durch das Fenster einen Beutel mit der vermeintlichen Kaution.

Die Geldabholerin wird als junge Dame im Alter von zirka 20 Jahren mit westeuropäischem Aussehen beschrieben.

Wer hat im Zeitraum von 14.30 Uhr bis 15.30 Uhr auffällige Personen und/oder Fahrzeuge in der Carl-Schüller-Straße bemerkt? Die Kripo Bayreuth bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Tel.-Nr. 0921/ 506-0 zu melden.