MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Am Freitagabend hat ein Unbekannter einen Verbrauchermarkt überfallen. Nach der Tat flüchtete der Täter mit seiner Beute. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet bei der Suche nach dem Täter um Zeugenhinweise.

Überfall auf Verbrauchermarkt

Dem Sachstand nach wollten zwei Mitarbeiterinnen eines Verbrauchermarktes am "Äußeren Ring" gegen 20:40 Uhr das Geschäft verlassen, als ein Unbekannter an die beiden Frauen im Alter von 46 und 54 Jahren herantrat. Unter Vorhalt eines Messers bedrohte er die Frauen und forderte in der Folge im Markt die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Täter mehrere tausend Euro erbeutete, verließ er das Geschäft und flüchtete zu Fuß in Richtung Innenstadt. Die genaue Beutehöhe ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Das Bargeld steckte der Unbekannte in einen schwarzen Stoffbeutel mit weißer Aufschrift.

Während der Tat kam die 46-Jährige zu Sturz und verletzte sich hierdurch leicht. Eine weiterführende Behandlung war nicht notwendig. Die 54-Jährige blieb unverletzt.

Fahndung nach dem Täter

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken fahndeten die Marktheidenfelder Polizei und die benachbarten Dienststellen mit Hochdruck nach dem Flüchtigen. Hierbei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

circa 190 cm groß

schlanke Statur

trug eine schwarze Sturmhaube, war komplett schwarz bekleidet

trug eine schwarze Jacke der Marke North Face mit weißem Logo auf dem Rücken, im Bereich der rechten Schulter

hatte die Kapuze über den Kopf gezogen

Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Überfall gemacht?

Wer hat im Vorfeld oder nach der Tat in Marktheidenfeld Personen, die auf die oben genannte Beschreibung passen, wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.