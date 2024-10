1675. Verkehrsunfall; eine Person verletzt – Schwabing-Freimann

Am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 15:00 Uhr, fuhr eine 38-Jährige mit Wohnsitz in München mit einem BMW Pkw auf dem Isarring in nordwestlicher Fahrtrichtung.

An der Ausfahrt zur Ungererstraße geriet das Fahrzeug auf den Fahrbahnteiler zwischen Abfahrt und dem ersten Fahrstreifen, wodurch der Pkw auf die Seite kippte. Die Fahrerin wurde hierbei leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der Pkw wurde total beschädigt. Die Leitplanke und ein Verkehrszeichen wurden erheblich beschädigt. Der Gesamtschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Issarring sowie die Ausfahrt für ca. eine Stunde gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1676. Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Polizeifahrzeuges; zwei Personen verletzt – Obermenzing

Am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 15:20 Uhr, fuhr eine Polizeibeamtin mit einem uniformierten Dienstfahrzeug auf der BAB A 99 und wollte an der Anschlussstelle München-Lochhausen die Autobahn verlassen, um an der nächsten Kreuzung nach links in die Lochhausener Straße abzubiegen. Hierbei benutzte sie Blaulicht und Martinshorn.

Zeitgleich fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Fürstenfeldbruck mit einem Audi Pkw auf der Lochhausener Straße und wollte die Kreuzung geradeaus in Richtung der Mühlangerstraße überqueren.

Als der Streifenwagen in den Kreuzungsbereich einfuhr, kam es zur Kollision mit dem Pkw des 57-Jährigen. Hierbei wurden beide Fahrzeugführer leicht verletzt. Die Polizeibeamtin wurde vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Für die Dauer der anschließenden Unfallaufnahme musste die Kreuzung gesperrt werden und es kam zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089 6216-3322, in Verbindung zu setzen.

1677. Verkehrsunfall mit vier beteiligten Pkw; zwei Personen schwer verletzt; sechs Personen leicht verletzt – Obergiesing

Am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 22:10 Uhr, fuhren mehrere Pkw hintereinander auf der Chiemgaustraße in westlicher Fahrtrichtung auf dem rechten von zwei Fahrstreifen.

Dabei handelte es sich um einen Mercedes Pkw, gelenkt von einem 66-Jährigen mit Wohnsitz in Baden-Württemberg, einen VW Pkw, gelenkt von einem 24-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Dachau, bei dem sich ein 18-Jähriger mit Wohnsitz in München als Mitfahrer im Pkw befand sowie um einen Seat Pkw, gelenkt von einer 47-Jährigen mit Wohnsitz in München, die eine 39-Jährige mit Wohnsitz in München sowie eine 31-Jährige mit Wohnsitz im Landkreis München als Mitfahrerinnen im Pkw hatte.

Hinter den drei Fahrzeugen fuhr ein 36-Jähriger mit Wohnsitz in München als Fahrer eines Audi Pkw. Mit im Fahrzeug befand sich ein zweijähriges Kind in einem Kindersitz auf der Rückbank.

Als die drei vorausfahrenden Pkw verkehrsbedingt abbremsten bzw. bereits standen, fuhr der 36-Jährige von hinten auf die Fahrzeuge auf und schob sie ineinander.

Das zweijährige Kind im Fahrzeug des 36-Jährigen erlitt hierbei lebensgefährliche Verletzungen und musste vom Rettungsdienst unter laufender Reanimation in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 36-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt. Die Insassen der anderen drei Pkw erlitten leichte Verletzungen.

Im Rahmen der Unfallaufnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der 36-jährige mutmaßliche Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Demnach wurde eine Blutentnahme durchgeführt und sein Führerschein sichergestellt.

An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die Unfallstelle für mehrere Stunden gesperrt werden. Hierbei kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen zum Unfallgeschehen wurden durch die Münchner Verkehrspolizei übernommen.

1678. Ermittlungen wegen eines versuchten Sexualdelikts – Haidhausen

Am Mittwoch, 16.10.2024, gegen 17.00 Uhr, war ein 40-jähriger Münchner mit seiner 3-jährigen Tochter auf einem Spielplatz in Haidhausen.

Dabei wurde die 3-Jährige von einem unbekannten Mann angegangen, der sie festhielt und zu Boden drückte. Der 40-jährige Vater konnte Weiteres verhindern und zog den Unbekannten von seiner Tochter weg. Zusammen mit noch weiteren Helfern konnte der Angreifer dann festgehalten werden.

Beim Eintreffen der verständigten Polizei wurde der Tatverdächtige an diese übergeben und festgenommen. Bei ihm handelt es sich um einen 35-jährigen Münchner.

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden nun vom Kommissariat 17 übernommen. Nach dem aktuellen Ermittlungsstand wird hier nun wegen eines versuchten schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes ermittelt.

Die Staatsanwaltschaft München beantragte hier einen Haftbefehl, der vom Ermittlungsrichter erlassen wurde. Der 35-Jährige befindet sich nun in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen in dieser Sache dauern an.

1679. Brand in einer Turnhalle – Trudering Riem

Am Donnerstag, 17.10.2024, gegen 20:45 Uhr, wurde die Einsatzzentrale der Polizei München über einen Brand in einer leerstehenden Turnhalle informiert. Sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit geschickt.

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Es befanden sich keine Personen in dem Gebäudekomplex. Es entstand ein Sachschaden.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Fauststraße, Schanderlweg und Schwedensteinstraße (Trudering-Riem) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1680. Einbruch in Doppelhaushälfte – Obermenzing

Im Zeitraum von Donnerstag, 17.10.2024, 11:30 Uhr bis 19:45 Uhr, kam es in Obermenzing in einer Doppelhaushälfte zu einem Einbruch durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter.

Diese verschafften sich gewaltsam Zutritt über eine Terrassentür und entwendeten mehrere Schmuckstücke. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt in unbekannte Richtung.

Es entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Thuillestraße, Oneginstraße, Bosettistraße und Pläntschweg (Obermenzing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.