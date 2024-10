UNTERPLEICHFELD, LKR. WÜRZBURG. Am Mittwoch wurde der Polizeiinspektion Würzburg-Land ein weiterer Fall des Einbruchs in eine Biogasanlage gemeldet. Auch hier machten die Täter Beute.

Wie bereits berichtet, sind Unbekannte von Montag auf Dienstag in Biogasanlagen in Fuchsstadt im Landkreis Würzburg und Oberspiesheim im Landkreis Schweinfurt eingestiegen. In beiden Fällen wurden Spezialteile entwendet.

Am Mittwoch zeigte der Eigentümer einer Biogasanlage in Unterpleichfeld ebenfalls einen Einbruch bei der Polizei an. Demnach haben sich Unbekannte in der Zeit zwischen Montag, 19:00 Uhr, und Dienstag, 08:00 Uhr, gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Anlage verschafft und auch hier Spezialteile entwendet. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Beuteschaden hierbei auf eine mittlere bis hohe dreistellige Summe.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Land hat, wie auch im Fall des Einbruchs in Fuchsstand, zunächst die Ermittlungen übernommen und prüft dabei mögliche Zusammenhänge zu den anderen bekannten Taten.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-1630 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Land zu melden.