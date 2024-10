SELBITZ, LKR. HOF. Mit Unterstützung einer Spezialeinheit nahm die Kriminalpolizei Hof am Mittwochnachmittag einen Mann in Selbitz fest.

Am Mittwochmittag begann in der Kulmbacher Straße in Selbitz ein größerer Polizeieinsatz. Nach einer zurückliegenden Bedrohung im häuslichen Bereich sollte dort ein 38-Jähriger festgenommen werden. Da sich der Mann offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand und die Gefahr bestand, er könne Einsatzkräfte angreifen, wurde zur Unterstützung der Kripo Hof eine Spezialeinheit aus Mittelfranken hinzugezogen. Am frühen Nachmittag gelang den Polizisten schließlich die erfolgreiche Festnahme des 38-Jährigen. Bei der Polizeiaktion wurde niemand verletzt, eine Gefahr für die Bevölkerung bestand zu keinem Zeitpunkt.