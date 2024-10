1663. Öffentlichkeitsfahndung nach Vermissung – Laim

Am Montag, 14.10.2024, gegen 13:30 Uhr, verließ ein 81-Jähriger für einen Spaziergang seine Wohnung in Laim. Nachdem er am selben Tag in den Abendstunden nicht wieder in seine Wohnung zurückgekehrt war, verständigte eine Angehörige die Polizei. Der 81-Jährige ist seitdem vermisst. Aufgrund einer Erkrankung mit kognitiven Einschränkungen ist er nicht orientiert und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Die durchgeführten polizeilichen Suchmaßnahmen blieben bislang erfolgslos.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bild und Beschreibung des Vermissten ist hier zu finden: https://www.polizei.bayern.de/fahndung/personen/vermisste/074595/index.html

Das Kommissariat 14 (Vermisstenfälle) der Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.