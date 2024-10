Tödlicher Verkehrsunfall

NEU-ULM. Heute ereignete sich gegen 15:00 Uhr in der Industriestraße in Neu-Ulm ein Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr ein Pkw-Fahrer die Industriestraße in Richtung Reuttier Straße. Hier verlor der Fahrzeugführer, vermutlich auf Grund einer medizinischen Vorerkrankung, alleinbeteiligt die Kontrolle über sein Fahrzeug, und touchierte zunächst einen auf der Gegenspur geparkten Pkw. In der Folge fuhr er auf den Fußweg, welcher sich neben der Fahrbahn befand und kam dort an einem Lichtmast zu stehen. Ersthelfer, welche zufällig vor Ort waren, leiteten bei dem Mann umgehende Reanimationsmaßnahmen ein, welche anschließend durch Kräfte der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes weitergeführt wurden. Der Fahrzeugführer wurde unter Reanimation in ein Krankenhaus nach Ulm verbracht, wo er in der Folge verstarb. Die Zufahrten in die Industriestraße wurden auf Höhe der Reuttier Straße sowie der Borsigstraße für den Verkehr gesperrt. (PI Neu-Ulm)

