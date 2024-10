NÜRNBERG. (1065) Am Sonntagabend (13.10.2024) bemerkte ein Sicherheitsdienstmitarbeiter einen Mann, der sich unbefugt Zutritt zu einer Baustelle in Eberhardshof verschaffte. Die Polizei traf einen 28-jährigen Mann auf der Baustelle an und nahm ihn nach einer kurzen Flucht fest.



Gegen 21:15 Uhr fiel einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma ein Mann auf, welcher unbefugt die Baustelle in der Maximilianstraße betrat. Er verständigte daraufhin den Polizeinotruf.

Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Nürnberg-West suchten das Grundstück mit Unterstützung eines Diensthundeführers nach verdächtigen Personen ab. Ein Polizeihubschrauber befand sich zufällig in unmittelbarer Nähe zur Einsatzörtlichkeit und unterstützte die Streifen aus der Luft.

Bei der Absuche durch die Streifen konnte die mitgeteilte Person bei der Tiefgarageneinfahrt, auf der Rückseite des Gebäudes, festgestellt werden. Der Tatverdächtige flüchtete bei Erblicken der Beamten und konnte in unmittelbarer Tatortnähe festgenommen werden.

Zuvor versuchte er sein Aufbruchswerkzeug zu verstecken, was den Augen des Polizeihubschraubers jedoch nicht verborgen blieb. So konnten die am Boden befindlichen Streifen diverse Werkzeuge sicherstellen.

Die Spurensicherung kam vor Ort. Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte eine erkennungsdienstliche Behandlung bei dem Mann durch. Das zuständige Fachkommissariat der Nürnberger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0911 2112-3333.