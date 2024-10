Dienststellenleiterwechsel bei der Polizeiinspektion Weiden i. d. OPf.

WEIDEN i. d. OPf. Im Rahmen eines Festakts verabschiedete Polizeipräsident Thomas Schöniger am 09. Oktober 2024 den bisherigen Leiter der Polizeiinspektion Weiden, Herrn Polizeidirektor Markus Fuchs, und führte seinen Nachfolger, Herrn Polizeidirektor Thomas Hecht, in sein Amt ein.

Der Einladung des Polizeipräsidiums Oberpfalz zum Amtswechsel des Dienststellenleiters der Polizeiinspektion waren am 09. Oktober 2024 etwa 70 Gäste aus Politik, Justiz, verschiedenen Behörden und Organisationen sowie den Leitern der umliegenden Polizeidienststellen in die Wache der Weidener Feuerwehr gefolgt.

Zweieinhalb Jahre stand der 53-jährige Markus Fuchs an der Spitze der Polizeiinspektion Weiden. Während dieser Zeit war Fuchs mit verschiedensten Führungsaufgaben betraut, beispielsweise bei Sportveranstaltungen, Versammlungslagen oder speziellen Einsatzlagen. Bereits im August war Fuchs in sein neues Amt als Leiter der Polizeiinspektion Regensburg Süd eingeführt worden.

Schöniger stellte Polizeidirektor Thomas Hecht als neuen Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Weiden vor. Hecht war zuvor Sachgebietsleiter der Einsatzzentrale im Polizeipräsidium Oberpfalz. Seit September leitet Hecht nun die Geschicke der Polizeiinspektion Weiden. Schöniger betonte in seiner Festrede die Vielseitigkeit, die Hecht auszeichnet und versicherte, dass sich die Inspektion bei Hecht in den besten Händen befindet.

Vita PD Markus Fuchs

Markus Fuchs begann 1987 als Polizeipraktikant bei der Polizeiinspektion Regenstauf. Danach folgte die Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst, der heutigen 2. Qualifikationsebene. Nach dem Wechsel zum Polizeipräsidium Oberbayern Nord war Fuchs am Flughafen München und bei der Polizeiinspektion Ingolstadt eingesetzt. 1999 erfolgte die Versetzung in sein Heimatpräsidium Oberpfalz. An die Verwendung beim Einsatzzug Regensburg schloss sich das Studium zum damaligen gehobenen Dienst an der Fachhochschule für Verwaltung und Recht – Fachbereich Polizei in Sulzbach-Rosenberg an.

Als frisch ernannter Polizeikommissar verrichtete Fuchs ab 2004 seinen Dienst bei der Polizeiinspektion Regensburg Süd. Das Studium an der Deutschen Hochschule für Polizei in Münster schloss Fuchs 2012 ab, worauf eine fünfjährige Verwendung als stellvertretender Leiter der Polizeiinspektion Regensburg Süd folgte. Anschließend war Fuchs beim Polizeipräsidium Oberpfalz tätig, zunächst als stellvertretender Leiter des Sachgebiets E 2 und später als Leiter der Einsatzzentrale. Von März 2022 bis August dieses Jahres war Fuchs Leiter der Polizeiinspektion Weiden i. d. OPf. Seit September 2024 hat Markus Fuchs die Leitung der Polizeiinspektion Regensburg Süd übernommen.

Der 53-jährige Fuchs ist wohnhaft im Landkreis Schwandorf, verheiratet und Vater zweier erwachsener Töchter.

Vita PD Thomas Hecht

Thomas Hecht startete nach der Schulzeit mit der Ausbildung im mittleren Polizeivollzugsdienst, der heutigen 2. QE, worauf eine Verwendung bei der Bereitschaftspolizei in Nürnberg folgte. 1992 wurde Hecht zum Polizeipräsidium München, zur dortigen Polizeiinspektion 24 (Neuperlach/Trudering) versetzt. Nach acht Jahren im Streifendienst wurde er im Jahr 2000 in seine Heimat, zum damaligen Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz versetzt. Es folgten Stationen beim Einsatzzug in Amberg und der Polizeiinspektion Neunburg vorm Wald. Im Jahr 2004 trat Hecht das Studium an der FHVR in Sulzbach-Rosenberg zum Aufstieg in die 3. Qualifikationsebene an und absolvierte dieses erfolgreich im Jahr 2006. Danach war er als Dienstgruppenleiter bei der Verkehrspolizei Amberg und der damaligen Polizeidirektion Amberg tätig.

In den Folgejahren war er u. a. beim Polizeipräsidium Niederbayern/Oberpfalz in Regensburg eingesetzt. 2011 wechselte er zur damaligen Polizeiinspektion Regensburg 1, ehe er ab 1. Mai 2011 für ein halbes Jahr die Geschicke der Polizeiinspektion Burglengenfeld leitete. Weitere Stationen waren die Zivile Einsatzgruppe Regensburg und das Präsidialbüro mit Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberpfalz. 2012 bis 2014 folgte das Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster und damit der Aufstieg in den höheren Dienst, der heutigen 4. Qualifikationsebene. Als Polizeirat war Thomas Hecht war anschließend für das Polizeipräsidium Oberpfalz beim Planungsstab des G 7 - Gipfels in München und Garmisch-Partenkirchen eingesetzt. 2015 bis 2018 übernahm er die Leitung der Polizeiinspektion Furth im Wald. Während dieser Zeit wurde er mehrfach zum Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration abgeordnet. Im Anschluss daran wurde Hecht im Jahr 2018 stellvertretender Leiter der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg und übernahm Ende des Jahres 2021 eine Funktion im Planungsstab des G7-Gipfels, der 2022 auf Schloss Elmau stattfand. Seit dem Sommer 2022 war Hecht Leiter des Sachgebiets Einsatzzentrale im Polizeipräsidium Oberpfalz. Seit September ist Hecht nun Leiter der Polizeiinspektion Weiden.

Der 52-jährige Hecht ist im Landkreis Schwandorf beheimatet, verheiratet und Vater zweier Söhne. In seiner Freizeit spielt er gerne Tennis, geht joggen, zum Angeln und auf die Jagd.