SCHWANGAU. Am Dienstagvormittag kam es in der Therme in Schwangau zu einem Brand in einer Sauna. Während der Aufheizphase fing die Decke einer Sauna Feuer. Zu diesem Zeitpunkt war der betroffene Bereich für Besucher noch nicht zugänglich, wodurch niemand direkt gefährdet wurde. Dank des schnellen Eingreifens der Thermen-Mitarbeiter konnte der Brand rasch eingedämmt und Schlimmeres verhindert werden. Alle Thermenbesucher wurden über Lautsprecherdurchsagen dazu aufgefordert, die Therme vorsorglich zu verlassen. Die Feuerwehren aus Schwangau, Füssen und Buching rückten mit über 90 Einsatzkräften an und konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Sechs Mitarbeiter der Therme, die kurzzeitig Rauchgasen ausgesetzt waren, wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser gebracht. Alle betroffenen Personen konnten bereits kurze Zeit später wieder entlassen werden. Gäste blieben unverletzt. Zur Aufklärung der Brandursache hat die Kriminalpolizei Kempten die Ermittlungen übernommen. Was ursächlich für die Brandentstehung war, kann aktuell noch nicht gesagt werden und ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Auch die Höhe des Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt. Die betroffene Sauna bleibt vorerst geschlossen, während der restliche Betrieb der Therme bereits wenige Stunden nach dem Vorfall wieder aufgenommen wurde. (KPI Kempten)