HAHNBACH. LKR. AMBERG-SULZBACH. Im Rahmen einer Wohnungsdurchsuchung stellten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg am Dienstag, den 2. Oktober, verschiedene Drogen sicher. Gegen den mutmaßlichen Dealer ermittelt nun die Kriminalpolizei Amberg.

Die Polizeiinspektion Sulzbach-Rosenberg führte Ermittlungen gegen einen 18-jährigen Mann. In diesem Zusammenhang wurde nach Beschluss durch die Staatsanwaltschaft Amberg dessen Wohnung in Hahnbach durchsucht. Hierbei fanden die Beamten am 2. Oktober Amphetamin im zweistelligen Grammbereich, mehrere Ecstasy Tabletten sowie Rauschgiftutensilien und stellten diese als Beweismittel sicher. Der 18-jährige, mutmaßliche Drogendealer wurde festgenommen und am 3. Oktober einem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Amberg vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl, woraufhin der 18-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde.

Die Ermittlungen zu diesem Verfahrenskomplex werden in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg geführt und sind noch nicht abgeschlossen. Das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizei Amberg übernahm die Bearbeitung. Der 18-jährige Tatverdächtige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen illegalen Handels verantworten.