PLATTLING, LKR. DEGGENDORF. Bei der Polizeiinspektion Plattling wurden am Montag (07.10.2024) mehrere Einbruchsdiebstähle angezeigt. In der Nacht von Sonntag (06.10.2024) auf Montag (07.10.2024) kam es zu drei Einbrüchen im Stadtteil Pankofen. Die Kriminalpolizeistation Deggendorf hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurden bei einer Baustelle in Pankofen drei Container sowie das erbaute Gebäude aufgebrochen. Nach derzeitigem Stand wurden keine Gegenstände entwendet und es entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Außerdem wurden bei einem nahestehenden Baumarkt gewaltsam Scheiben eingeschlagen, um sich Zutritt zu verschaffen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde Werkzeug im Wert von mehreren Hundert Euro entwendet. Auch hier entstand ein Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Weiterhin wurde in den frühen Morgenstunden zwischen etwa 01.20 Uhr und 04.05 Uhr in ein Schnellrestaurant in der Dr.-Walter-Bruch-Straße eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu den Innenräumen verschafft. Anschließend haben sie versucht, den im Büro befindlichen Tresor gewaltsam zu öffnen, was ihnen jedoch nicht gelang. Ein Beuteschaden entstand somit nicht, jedoch ein erheblicher Sachschaden, der derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Zeugenaufruf

Die Kripo Deggendorf bittet Personen, die im fraglichen Zeitraum Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen im Zusammenhang mit den Einbrüchen geben können, sich bei der Kriminalpolizeistation Deggendorf unter der 0991/3896-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Veröffentlicht: 08.10.2024, 14.45 Uhr