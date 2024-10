BREITENGÜSSBACH, LKR. BAMBERG. Am Samstag fand ein nationales Treffen der Mitglieder des Bandidos Motorcycle Club (MC) statt. Eine mittlere dreistellige Anzahl an Besuchern nahmen an den GermanRun des Motorradclubs auf dem abgesperrten Gutshof teil. Polizeikräfte waren über das gesamte Wochenende im Einsatz.

Mitglieder aus ganz Deutschland feierten am Samstag beim GermanRun des Bandidos MC in Breitengüßbach. Die private Veranstaltung fand abgesperrt, mit Bauzäunen eingezäunt und blickdicht verhängt, auf einem Gutshof statt. Zu der Veranstaltung reisten eine mittlere dreistellige Anzahl von Besuchern, überwiegend mit ihren Pkw, an. Dies führte am Samstagnachmittag auch zur erheblichen Verkehrsbehinderungen zwischen Starkenschwind und Hohengüßbach.

Vor Ort unterstützten Polizeikräfte der Bereitschafspolizei, des Landeskriminalamtes sowie nationale und internationale Verbindungsbeamte die oberfränkischen Polizisten. Aus polizeilicher Sicht verlief die private Veranstaltung des Motorradclubs durchaus ruhig und geordnet. Es gab weder nennenswerte Beschwerden von Anwohnern noch polizeiliche Einsätze auf dem Gelände. Lediglich bei den Polizeikontrollen im Umfeld der Veranstaltung stellten die Beamten unter anderem einen Haftbefehl, vereinzelte Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie eine Verkehrsteilnehmerin unter Drogeneinfluss fest.

Auch nach dem Veranstaltungsende verlief die Abreise problemlos. Viele Motorradclub-Mitglieder übernachteten in umliegenden Hotels.