TRAUNREUT, LKR. TRAUNSTEIN. Am Freitag, 4. Oktober 2024, brach in einer Lokalität in einem Mehrparteienhaus aus bisher ungeklärter Ursache ein Feuer aus. Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache wurden von der Kriminalpolizei Traunstein übernommen.

Am Freitagabend (4. Oktober 2024), gegen 20.10 Uhr, wurde über die Integrierte Leitstelle Traunstein starke Rauchentwicklung aus einem Gebäude in der Munastraße in Traunreut mitgeteilt. Bei Eintreffen der regionalen Feuerwehren stand ein Raum einer Lokalität im Erdgeschoss des Gebäudes in Vollbrand. Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und ein Übergreifen der Flammen auf weitere gewerbliche Parteien und Privatwohnungen in dem Objekt verhindern.

Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt, über 35 Personen mussten jedoch aus dem Mehrparteienhaus evakuiert werden. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren sechsstelligen Euro-Betrag geschätzt.

Die ersten Maßnahmen vor Ort erfolgten durch die örtlich zuständige Polizeistation Traunreut. Die Ermittlungen wurden noch am selben Abend vom Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizei Traunstein fortgeführt. Mittlerweile übernahmen die Brandfahnder des Fachkommissariats 1 der Kriminalpolizeiinspektion Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weitere Sachbearbeitung.

Zur genauen Brandursache können derzeit noch keine Aussagen getroffen werden. Die kriminalpolizeilichen Untersuchungen hierzu dauern noch an. Nach derzeitigen Erkenntnissen liegen den Ermittlern jedoch keinerlei Hinweise für eine vorsätzliche Brandstiftung vor.