ERDING. Am Abend des gestrigen Donnerstags, 03.10.2024, ereignete sich in Erding ein Raubdelikt. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 20:00 Uhr hielt sich ein 22-Jähriger in Erding am Herzoggraben an einem kleinen Kiesplatz am Wasser auf, als er von einer Gruppe Jugendlicher attackiert wurde. Diese gingen den Geschädigten körperlich an und forderten sein Bargeld. Als er ihnen einen geringen zweistelligen Eurobetrag ausgehändigt hatte, konnte er fliehen. Er erlitt durch den Angriff Prellungen und Abschürfungen.

Bei den Angreifern handelte es ich um sechs bis sieben Männer, etwa 18 Jahre alt und zwischen 1,75 – 1,80 m groß. Zwei der Täter flüchteten in einem nicht näher bekannten Fahrzeug.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise oder Beobachtungen, die in Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, direkt an die Kriminalpolizei Erding unter Tel. 08122 / 968-0 zu melden.