2031 – Brand in Keller

Steindorf – Am vergangenen Mittwoch (02.10.2024), gegen 16.20 Uhr kam es zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus in der Hauptstraße. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Kriminalpolizei Augsburg hat, wie in solchen Fällen üblich, die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. Die genaue Höhe des Sachschadens wird derzeit noch geklärt.

2032 – Täter bei Einbruchsversuch überrascht – Polizei sucht weitere Zeugen

Auhausen – Am gestrigen Donnerstag (03.10.2024) versuchten mindestens drei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Oettinger Straße einzubrechen. Ein Bewohner störte die Einbrecher, woraufhin diese flüchteten.

Gegen 11.00 Uhr versuchten die unbekannten Täter in das Einfamilienhaus einzubrechen. Als der Bewohner Geräusche im Haus hörte und nachsah, flüchteten die Täter. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Ein Beuteschaden entstand nicht.

Die mindestens drei unbekannten Täter entfernten sich in einem dunklen BMW-Geländewagen mit Würzburger Kennzeichen in Richtung der nahegelegenen Bahnunterführung. Hier kam ihnen ein bislang unbekannter möglicher Zeuge in einem Auto entgegen. Eine sofortige eingeleitete Fahndung verlief negativ.

Die Kriminalpolizei Dillingen hat die Ermittlungen wegen versuchtem Einbruchsdiebstahl übernommen. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 09071/56- 0. Zudem bittet die Kriminalpolizei den möglichen Zeugen, welcher den Tätern mit seinem Fahrzeug an der Bahnunterführung entgegenkam, sich unter der oben genannten Telefonnummer zu melden.

2033 – Brand eines LKW

Autobahn A8 / AS Dasing / FR München – Am heutigen Freitagvormittag (04.10.2024) geriet ein LKW auf der Autobahn A8 Höhe der Anschlussstelle Dasing in Brand. Die Autobahn musste daraufhin gesperrt werden.

Gegen 10.00 Uhr vernahm der 67-jährige Fahrer des LKW offenbar einen Schlag während der Fahrt und stoppte daraufhin den LKW auf dem Standstreifen. Beim Verlassen des LKW bemerkte der Fahrer den Brand des Fahrzeugs. Die Feuerwehr löschte den Brand.

Die Autobahn musste in Fahrtrichtung München komplett gesperrt werden. Nach etwa zwei Stunden wurde eine der Fahrspuren wieder freigegeben. Ersten Schätzungen zufolge entstand ein Sachschaden von rund 150.000 Euro. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde niemand verletzt.

2034 – Mann bedroht Frau mit Messer (bereits lokal berichtet)

Schwabmünchen - Am Donnerstag (03.10.2024) kam es in der Feyerabendstraße zu einem größeren Polizeieinsatz. Ein 54-jähriger Mann soll seine Lebensgefährtin offenbar mit einem Messer bedroht haben.

Gegen 15.10 Uhr kam es in der Wohnung des Paares zunächst zu einem Streit, in dessen Verlauf der 54-jährige die Frau schlug. Anschließend griff er ein Küchenmesser und bedrohte damit seine Lebensgefährtin. Diese konnte sich ins Freie retten und die Polizei verständigen.

Die Polizei nahm den Mann widerstandslos in seiner Wohnung fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,5 Promille bei dem 54-Jährigen. Aufgrund eines psychischen Ausnahmezustandes wurde der Mann in ein entsprechendes Krankenhaus gebracht. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen Körperverletzung sowie Bedrohung gegen den 54-jährigen Mann.