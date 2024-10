SCHWEINFURT. Im Rahmen einer Feierstunde haben am Dienstagvormittag der unterfränkische Polizeivizepräsident Holger Baumbach und der Schweinfurter Oberbürgermeister Sebastian Remelè das neue Dienstgebäude der Zentralen Einsatzdienste (ZED) Schweinfurt offiziell in Betrieb genommen und seiner weiteren Bestimmung übergeben.

Hervorragende Arbeitsbedingungen für die Polizei

Auch zahlreiche regionale Mandatsträger, darunter der frühere Staatssekretär Gerhard Eck, der initiativ mit an der Umsetzung des Projekts beteiligt war, wohnten dem Festakt bei. Einen ersten Höhepunkt stellte nach der Begrüßung durch den Leiter der ZED Schweinfurt, Herrn Erster Polizeihauptkommissar Thomas Ebert, die feierliche Einweihung und Segnung des Gebäudes durch Matthias Zöller seitens der Polizeiseelsorge zusammen mit Herrn Notfallseelsorger Werner Kirchner dar.

In seiner Festansprache ging Holger Baumbach danach auf die guten infrastrukturellen Voraussetzungen ein, die nun für die ZED Schweinfurt an der neuen Adresse in der Franz-Schubert-Straße in Schweinfurt vorhanden sind und er freute sich, dass das Projekt so schnell umgesetzt werden konnte. Bisher waren die ZED Schweinfurt gemeinsam mit der Polizeiinspektion Schweinfurt doch eher beengt in der Mainberger Straße untergebracht. Auf dem Areal der ehemaligen Militärpolizei der US Army, das zwei Gebäudekomplexe umfasst, finden ab sofort 58 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des ZED SW eine neue dienstliche, ausreichend große Heimat.

Großes Einsatzspektrum für die ZED Schweinfurt

Die ZED Schweinfurt unterstützen als zentrale Serviceeinheit die Dienststellen des polizeilichen Einzeldienstes, der KPI und der VPI Schweinfurt-Werneck in der Region Main-Rhön (Lkr. Bad Kissingen, Bad Neustadt a.d.S., Haßberge sowie Stadt und Lkr. Schweinfurt).

Insbesondere im Bereich der Aus- und Fortbildung sämtlicher Kolleginnen und Kollegen der Region Main-Rhön im polizeilichen Einsatzverhalten, aber auch für die Unterbringung der insgesamt 14 Diensthunde der Schweinfurter ZED und der Einsatzgruppen der ZED SW, die regelmäßig auch bei überörtlichen Einsatzlagen zum Einsatz kommen, sind nun bessere Gegebenheiten vorhanden. Daneben verfügt die ZED Schweinfurt noch über eine Zivile Einsatzgruppe, die schwerpunktmäßig zur Nachtzeit Dienst leistet und so einen wertvollen Beitrag zur Festnahme von Straftätern auf frischer Tat zur Bekämpfung der Straßenkriminalität beiträgt.

Oberbürgermeister Remelè betonte abschließend die Wichtigkeit des Schulterschlusses zwischen Stadt und Polizei als Sicherheitspartner für die Menschen und lobte die Konversation des Areals, dessen Eigentümer weiter die Stadtwerke Schweinfurt sind.