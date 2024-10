2215 – Polizeieinsatz nach Bedrohung - Person festgenommen

Lechhausen – Am heutigen Mittwoch (02.10.2024) kam es zu einem Polizeieinsatz in der Stätzlinger Straße.

Gegen 10.45 Uhr kam es zu einem Streit zwischen einer 44-jährigen und einer 25-jährigen Frau. Im Zuge des Streits soll die 25-Jährige offenbar die 44-Jährige mit einer Waffe bedroht haben.

Die Polizei war schnell mit starken Kräften vor Ort, sperrte den Bereich ab und traf die erforderlichen Maßnahmen.

Die 44-jährige Frau verließ kurze Zeit später ihre Wohnung, nachdem die Polizei mit ihr Kontakt aufgenommen hatte. Sie zeigte sich dabei kooperativ. Die Einsatzkräfte nahmen die Frau widerstandslos fest. Verletzt wurde niemand.

Die Einsatzkräfte fanden eine Waffe in der Wohnung der Frau und stellte diese sicher. Es handelte sich um eine Schreckschusspistole. Die 44-jährige Frau war im legalen Besitz der Waffe.

Die Polizei ermittelt nun wegen Bedrohung gegen die 44-jährige Frau.

2216 – Polizei sucht Zeugen nach Raub

Innenstadt – Am vergangenen Samstag (28.09.2024) entwendete ein bislang unbekannter Täter das Smartphone einer 40-jährigen Frau in der Perzheimerstraße.

Gegen 22.00 Uhr ging die 40-jährige Frau entlang des Wertach-Kanals spazieren. Ein bislang unbekannter Täter schlug die Frau zu Boden und entwendete ihr Smartphone.

Die Polizei ermittelt nun wegen Raub gegen den unbekannten Täter. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei Augsburg unter der Telefonnummer 0821/323-3821 zu melden.

2217 – Traktor fährt in Lochbach

Haunstetten/Siebenbrunn – Am gestrigen Dienstag (01.10.2024) fuhr ein 66-jähriger Mann in der Ellensindstraße mit seinem Traktor in den Lochbach. Grund dafür waren offenbar gesundheitliche Probleme.

Gegen 17.00 Uhr fuhr der 66-jährige Mann mit seinem Traktor auf der Ellensindstraße. Hierbei verlor der Mann offenbar das Bewusstsein und fuhr rückwärts in den Lochbach. Nach rund 100 Metern kam der Traktor zum Stehen.

Der 66-jährige Mann blieb durch den Vorfall unverletzt, musste jedoch zur medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Traktor war nicht mehr fahrbereit und wurde durch die Feuerwehr aus dem Lochbach geborgen.

Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro.

Die Polizei klärt nun die genauen Umstände des Unfalls.

2218 – Polizei ermittelt nach Sachbeschädigung

Haunstetten/Siebenbrunn – Am vergangenen Freitag (27.09.2024) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter eine Eingangstür in der Breitwiesenstraße.

Gegen 15.00 Uhr hörten Anwohner ein Klirren im Haus. Kurze Zeit später stellten diese die offenbar durch Steine eingeworfene Scheibe der Hauseingangstür fest. Es entstand ein Sachschaden von rund 350 Euro.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0821/323-2710.

2219 – Polizei stoppt E-Scooter-Fahrer unter Drogen

Hochfeld – Am gestrigen Dienstagabend (01.10.2024) fuhr ein 30-jähriger E-Scooter-Fahrer unter der Einwirkung von Cannabis in der Hochfeldstraße.

Gegen 21.40 Uhr kontrollierte eine Polizeistreife den 30-jährigen Mann auf seinem E-Scooter. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drogentypisches Verhalten bei dem Mann fest. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Die Polizeibeamten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz gegen den 30-jährigen Mann.

2220 - Polizei findet Einhandmesser bei Ladendieb

Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (01.10.2024) entwendete ein 23-jähriger Mann mehrere Getränke aus einem Supermarkt in der Donauwörther Straße.

Gegen 12.40 Uhr verließ der 23-Jährige den Einkaufsmarkt mit der Ware ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter beobachtete dies, hielt den Mann an und verständigte die Polizei.

Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen fanden die Beamten ein Einhandmesser in der Jackentasche des Mannes. Die Polizeistreife nahm den 23-Jährigen vorläufig fest, da dieser keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat.

Der Beuteschaden lag im niedrigen zweistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen eines Ladendiebstahls mit Waffen gegen den 23-jährigen Mann.

2221 - Schlangenfund in einer Garage in Oberhausen - Besitzer gesucht

Oberhausen - Bereits am vergangenen Montag (30.09.2024), gegen 20:50 Uhr fand ein Anwohner der Äußeren Uferstraße eine ca. 2 m lange Schlage im Innenhof seines Wohnanwesens.

Die Feuerwehr nahm die Schlange in Obhut. Zwischenzeitlich wurde sie in eine dafür geeignete Tierarztpraxis für exotische Tiere verbracht.

Die Polizeiinspektion Augsburg 5 bittet nun um Hinweise zum Eigentümer der Schlange, ähnlich einer Python, unter der 0821/323-2510.

2222 - Diebstahl von Geldschein - Zeugen gesucht

Pfersee - Am gestrigen Dienstag (01.10.2024) hob ein 74-jähriger Mann Geld am Automaten der Sparkasse in der Augsburger Straße ab.

Als er sein Geld gegen 12.00 Uhr zählte, fiel ihm ein 100-Euro-Schein zu Boden. Ein bislang unbekannter Täter entwendete den Geldschein unbemerkt.

Der Polizei ermittelt nun wegen eines Diebstahls.

2223 – Verkehrsunfall in Pfersee

Pfersee - Am gestrigen Dienstag (01.10.2024) kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 42-jährigen Radfahrerin und einem 60-jährigen Autofahrer in der Flandernstraße. Die 42-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Gegen 07.10 Uhr kreuzte der 60-Jährige die Fahrtrichtung der Radfahrerin. Der Autofahrer übersah offenbar die 42-jährige Radfahrerin, weshalb es zum Zusammenstoß kam.

Hierbei wurde die 42-Jährige leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei ermittelt nun wegen Fahrlässiger Körperverletzung gegen den 60-Jährigen.