FÜRTH. (1019) In der Nacht zum Dienstag (01.10.2024) versuchte ein Mann, in ein Schmuckgeschäft in der Fürther Innenstadt einzubrechen. Die Polizei nahm einen 44-jährigen Tatverdächtigen fest.



Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete gegen 03:00 Uhr eine Person, die sich am Schaufenstergitter eines Juweliers in der Schwabacher Straße zu schaffen machte und verständigte daraufhin die Polizei. Kurze Zeit später rannte der mutmaßliche Einbrecher davon. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Fürth fahndeten nach dem Flüchtigen und stellten diesen unweit des Tatorts auf einem Baugerüst. Bei der Durchsuchung seiner mitgeführten Sachen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug auf. Die Polizisten nahmen den 44-Jährigen daraufhin vorläufig fest.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth musste der Tatverdächtige eine Sicherheitsleistung entrichten. Das zuständige Fachkommissariat der Kripo Fürth ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls.



Erstellt durch: Christian Seiler