WALDSASSEN. LKR. TIRSCHENREUTH. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach ein bisher noch unbekannter Täter in einen Getränkemarkt in Waldsassen ein und entwendete dort eine vierstellige Summe Bargeld. Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Ermittlungen übernommen.

Am Freitagmorgen, 27. September, mussten Mitarbeiter eines Getränkemarktes in Waldsassen feststellen, dass sich ein Unbekannter über Nacht gewaltsam Zutritt zu dem Gebäude verschafft hatte. Der Täter ging den dort befindlichen Tresor an und entwendete daraus Bargeld in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe.

Die Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. hat die Spuren vor Ort gesichert und führt nun die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die in der Nacht vom 26. auf den 27. September in der Straße Am Sauerbrunn in Waldsassen, verdächtige Personen oder Fahrzeuge feststellen konnten oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0961/401-2222 bei der Kriminalpolizeiinspektion Weiden i.d.OPf. zu melden.