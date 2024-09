COBURG. Ein Streit unter mehreren Personen endete für einen Mann in Polizeigewahrsam. Der 39-jährige hatte im Verlauf einer Auseinandersetzung ein Messer gezogen.

Am Sonntagnachmittag kam es am Coburger Hauptbahnhof zu einem größeren Polizeieinsatz. Mehrere Personen waren hier zunächst verbal in Streit geraten. Im Verlauf zückte ein 39 Jahre alter Mann ein Messer. Bei dem Vorfall wurde Niemand verletzt, für den 39-jährigen endete sein Handeln in vorläufigem Polizeigewahrsam. Die genaueren Hintergründe sind derzeit Gegenstand der Ermittlungen.