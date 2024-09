KELHEIM. Am Donnerstag (26.09.2024) haben Telefonbetrüger mit der Masche sogenannte „Schockanrufe“ zugeschlagen. Die Kriminalpolizeiinspektion Niederbayern hat die Ermittlungen übernommen.

Am Donnerstagmittag gegen 12.00 Uhr erhielt eine Seniorin aus Kelheimwinzer einen Anruf, bei dem ihr vorgegeben wurde, dass ihr Name auf einer Liste stehen würde und heute Abend bei ihr eingebrochen werden soll. Die Dame solle alle ihre Wertsachen den „Polizeibeamten“ übergeben, die darauf aufpassen würden. Die 88-Jährige übergab eine fünfstellige Bargeldsumme und Schmuck an einen bislang unbekannten Mann.

Beschreibung des Abholers:

Der Mann war etwa 180cm groß, ca. 30 Jahre alt, schlank, blonde, kurze Haare

Er trug eine zerrissene Jeans und eine Jacke

Zeugen, die am Donnerstagmittag, 26.09.2024, zwischen 11.00 und 14.00 Uhr im Bereich Kelheimwinzer, hier insbesondere in den Straßen Dorfring, St.-Jakob-Straße, Zum Altmühlspitz, Prälat-Meindl-Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Kelheim, Tel. 09441-5042-0, oder jeder andere Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Der Zeugenaufruf richtet sich auch an Taxifahrer, die u. U. im fraglichen Zeitraum eine männliche Person, auf die die Beschreibung passt, befördert haben.

Medienkontakt: Polizeipräsidium Niederbayern, PKin Reiner, Tel. 09421/868-1015

Veröffentlicht: 27.09.2024, 10.15 Uhr