PFEFFENHAUSEN, LKR. LANDSHUT. Am Mittwochmorgen (25.09.2024) gegen 03.14 Uhr wurden Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr zu einem Brand am Berg in Pfeffenhausen gerufen. Es wurden keine Personen verletzt, die Kriminalpolizeiinspektion Landshut hat die Ermittlungen übernommen.

Die Nachlöscharbeiten der Einsatzkräfte der Feuerwehr dauerten bis Mittwochnachmittag an. Ersten Erkenntnissen nach, ist der Brand wohl während des Betriebs der Trocknungsanlage ausgebrochen und griff im Verlauf auf die gesamte Halle über. Nach einer Brandortbegehung durch Ermittler des Fachkommissariats ergaben sich keine Hinweise auf eine Brandlegung. Ein technischer Defekt als Ursache ist nicht auszuschließen. Der Schaden liegt schätzungsweise im niedrigen Millionenbereich.

Veröffentlicht: 26.09.2024, 09.50 Uhr